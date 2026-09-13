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Как помочь себе при метеозависимости, рассказали в Порховской МБ

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Многие сталкиваются с плохим самочувствием на фоне резкой смены погоды. Это метеозависимость – обостренная реакция организма на скачки атмосферного давления, перепады температуры и другие перемены погоды, основными симптомами которой являются головная боль, слабость, головокружение, одышка. Как рассказали в Порховской межрайонной больнице, недомогание обычно длится несколько дней и проходит вместе с нормализацией погоды.

Изображение сгенерировано нейросетью

Как сообщили в Порховской МБ, сама по себе метеозависимость болезнью не считается, но часто сигнализирует о скрытых хронических проблемах. При регулярном ухудшении самочувствия стоит обратиться к врачу.

В зоне риска люди с хроническими заболеваниями, например артроз, астма или гипертония, перенесшие травмы головы или переломы, пожилые и беременные женщины, те, кто мало двигается или имеет вредные привычки.

Как себе помочь:

  • заменить интенсивные тренировки на спокойную прогулку и полноценный отдых;
  • выбирать лёгкую пищу, отказаться от жирного, острого и сладкого;
  • исключить алкоголь и курение;
  • при головной боли – прохладный компресс на затылок, легкий массаж шеи и тёплая ванна.
«При наличии хронических заболеваний важно соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные препараты. Берегите свое здоровье и вовремя обращайтесь к специалистам», — заключили в Порховской МБ.

 

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