Названо первое заведение в Великих Луках, которое преобразит Константин Ивлев в шоу «На ножах»

Стало известно первое заведение в Великих Луках, где пройдут съемки легендарного шоу «На ножах» с Константином Ивлевым. Об этом сообщил победитель шоу «Молодые ножи: Новая кровь» Владислав Павлов на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Владислав Павлов / «ВКонтакте»

«Приглашаем вас стать почетными гостями съемки полной посадки. Раскрываем название первого заведения – "Поцелуй в метро"», – написал Владислав Павлов.

Съемки планируются на 15 октября, сбор в 12:00–12:30. Заведение располагается по адресу: Проспект Гагарина, 118.

Участие в шоу – бесплатное. Исключительно 18+. Чтобы попасть на съемку, необходимо присоединиться к группе с редакторами по ссылке, указанной на странице Владислава Павлова.

Напомним, ранее стало известно, что знаменитый шеф-повар, бизнесмен, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев приедет в Великие Луки и преобразит один из местных ресторанов.