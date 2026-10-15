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«Кулинарная агрессия» грозы всех поваров как символ притяжения: почему псковичи прилипают к экранам во время шоу Ивлева

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Сегодня известный телеведущий и ресторатор Константин Ивлев приехал в Великие Луки. Цель его визита — масштабная реконструкция и ребрендинг популярного заведения «Поцелуй в метро» в рамках проекта по улучшению сферы гостеприимства.

Фото: соцсети Константина Ивлева

Бьет скороводки, хамит, может и послать. Это все он. Гуру кулинарных шоу и эпатажный шеф, который никого не оставляет равнодушным. Константин Ивлев взобрался в топ популярных ведущих шоу благодаря ресторанным проверкам и хайпу. Сложно найти людей, которые ни разу в жизни не смотрели бы «На ножах» и «Адская кухня».

Он так легко ставит на место владельцев ресторанных бизнесов и так красиво указывает на выход дипломированным поварам, что за одну программу зрители могут испытать целую гамму эмоций: от восторга до искреннего осуждения действий ведущего. Но итог всегда один: оторваться невозможно, так как хочется увидеть, что же он еще сделает.

«МК в Пскове» решил разобраться вместе с экспертами, в чем же кроется секрет популярности такого рода шоу>>>

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