Приезд Константина Ивлева в Великие Луки вызвал ажиотаж в соцсетях

В социальных сетях активно обсуждается предстоящий приезд известного шеф-повара Константина Ивлева для съемок шоу «На ножах» в ресторан-клуб «Поцелуй в метро» в Великих Луках. Реакция жителей города оказалась смешанной, но преимущественно живой и эмоциональной, пишет «МК в Пскове».

Фото: Константин Ивлев / «ВКонтакте»

Многие пользователи выразили поддержку заведению, пожелав ему процветания и назвав визит звезды «глотком позитива» для города. Однако ажиотаж выявил и организационные проблемы: десятки комментариев посвящены неработающей ссылке на регистрацию. Жители жалуются, что не могут записаться на мероприятие даже с использованием VPN, и спрашивают, как попасть в зал без предварительной записи.

Не обошлось и без юмора и скепсиса. Великолучане шутят, что «на съемки записалась уже вся Псковская область», а некоторые задаются вопросами о формате заведения («Там же стриптиз?», «А что за пивнуха на Пьяной горе?»). Также в комментариях звучат практические вопросы: пустят ли несовершеннолетних в сопровождении родителей и будет ли выпуск шоу доступен для просмотра в интернете.

Напомним, ранее стало известно, что знаменитый шеф-повар, бизнесмен, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев приедет в Великие Луки и преобразит один из местных ресторанов.

Позже организаторы раскрыли название первого заведения.