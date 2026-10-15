В Пскове представили безэкипажный грузовой катер: дистанционное управление и автопилот

Псковская лодочная верфь провела для представителей СМИ показ грузового безэкипажного катера, построенного в этом году. Сегодня, 15 октября, участникам презентации продемонстрировали дистанционное управление судном и рассказали о его возможностях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Катер разработали совместно с петербургской компанией «Маринэк», которая создала программное обеспечение и электронное оборудование. Судно может работать в двух режимах: двигаться по заранее заданному маршруту в автономном режиме или выполнять команды оператора дистанционно.

Длина катера составляет восемь метров, мощность двигателя — 115 лошадиных сил, грузоподъемность — до 1,5 тонны. Проект реализовали при поддержке псковского предпринимателя Дмитрия Гусакова.

Сейчас безэкипажный катер готовят к испытаниям в акватории Псковского озера.

На презентации президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов подчеркнул, что роботизация в судостроении — устойчивый и правильный тренд, который обеспечивает надёжность выполнения задач независимо от человеческого фактора. Он также отметил, что ставка была сделана именно на грузовой безэкипажный катер, поскольку перевозка пассажиров требует более высокого уровня ответственности, поэтому по-прежнему остаётся за человеком.

«У компании "Псковская лодочная верфь" всегда возникают такие интересные идеи, которые рождаются в реальной жизни. Самое дорогое в любом деле — это человек. Поэтому тренд на роботизацию, на замену функций человека роботизированными механизмами — это действительно стойкое и правильное направление. Была сделана ставка на создание безэкипажного грузового катера, который может перевозить грузы до полутора тонн. Он сделан специально для того, чтобы работать днём, вечером, в любую погоду», — прокомментировал Владимир Зубов.

Также президент Торгово-промышленной палаты Псковской области обратил внимание на возможности испытания катера при доставке грузов на Талабские острова и озвучил большие планы «Псковской лодочной верфи» по использованию судна на Белом и Балтийском морях, а также на внутренних озёрах для снабжения монастырей и музейных объектов.

Основатель ЗАО «Псковская лодочная верфь» Владимир Чулков рассказал, что идея создания безэкипажного катера возникла естественным образом: предприятие всегда стремится быть на шаг впереди.

Тема беспилотных судов пока новая и не имеет полной нормативной базы, однако верфь уже привлекла к работе Морской регистр для разработки необходимой документации.

«Идея, в принципе, лежит на поверхности. Мы вообще стараемся всегда идти впереди. Когда появились сведения о том, что беспилотные катера начинают вызывать интерес у всего мира, естественно, мы подключились к этой теме. Область применения, конечно, обширная. Классический случай, когда такие БЭКи могут быть очень востребованы в процессе северного завоза: крупные корабли доставляют грузы в северные посёлки, а к берегу не подойти. Здесь исключительно будут использоваться вот такие БЭКи, потому что он может работать все 24 часа в сутки», — добавил Владимир Чулков.

Также основатель верфи отметил, что катер может работать как в ручном режиме по каналу 4G (оператор управляет удалённо), так и полностью в автопилоте по заранее заложенному сценарию.

Практически вся электроника и программное обеспечение — отечественные, разработаны петербургской фирмой «Маринэк».

Специалист по оборудованию для беспилотного управления катерами фирмы «Маринэк» Дмитрий Мюря рассказал, что компания подключилась к проекту в ответ на растущий спрос.

«Мы приняли решение участвовать в этом проекте согласно запросам, которые начали приходить. Мы поняли, что это тема актуальная и надо попробовать в ней разобраться. Мы постарались всё сделать с нуля на своём оборудовании. Здесь 90 % нашего оборудования. Остальные 5 % — это корпус и 5 % — работа наших специалистов, инженеров, программистов и конструкторов», — прокомментировал специалист.

Также Дмитрий Мюря отметил, что в планах компании — развитие серии, в том числе создание пожарных катеров с дистанционным тушением, а также другие специализированные назначения.

Псковский предприниматель и инвестор проекта Дмитрий Гусаков рассказал, что поддержал создание безэкипажного катера из интереса к новым технологиям.