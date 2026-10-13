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Безэкипажный катер готовят к испытаниям в акватории Псковского озера

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Новый безэкипажный катер с грузоподъемностью 1,5 тонны готовят к испытаниям в акватории Псковского озера, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основатель Псковской лодочной верфи Владимир Чулков рассказал, что по своим характеристикам судно является многофункциональным и подходит для различных целей.

«Эта красивая лодка – необычное судно. Это грузовой безэкипажный катер, сейчас их называют БЭК. Построена она Псковской лодочной верфью в этом году. Он может работать в двух режимах. Первый - полностью автономный, когда программное обеспечение позволяет катеру идти по заранее заданному маршруту из точки А в точку Б. И второй режим — это ручное управление, когда катером может управлять удалённо оператор. По своей сути, судно представляет собой настоящего плавучего робота», – сказал Владимир Чулков.

Он пояснил, что катер создан совместно с петербургской компанией «Маринэк», которая разработала и изготовила всё программное обеспечение и электронное оборудование. По словам судостроителя, слияние возможностей «Маринэка» и Псковской лодочной верфи позволило построить такое судно: «Без финансирования мы не смогли бы, конечно, построить такое судно. Здесь нам помог псковский предприниматель Дмитрий Викторович Гусаков. Так появилось судно, которое на сегодня является уверенным рывком вперёд. Грузоподъёмность у этой лодки — полторы тонны, это уже серьёзно».

 

В четверг, 15 октября, запланирован испытательный рейс в условиях, приближённых к реальности.

«Рабочие испытания это судно уже прошло успешно, а 15 октября оно повезёт стройматериалы на остров имени Залита. Тут мы его испытаем уже в реальных условиях для перевозки полутора тонн груза», – заключил Владимир Чулков.

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