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Медведь вышел на пляж в гдовской деревне

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Следы медведя обнаружили на пляже в деревне Зигоска-1 Гдовского муниципального округа. Об этом сообщил очевидец в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте»

Своими личными историями псковичи также поспешили поделиться в комментариях: «Скоро съест кого-то. Осенью жир очень нужен. У нас съел ульи в Рынжево (деревня в Красногородском округе - ред.), гвозди выплевывает, остальное переваривает отлично. Даже доски».

Некоторые высказали предположения, что выход медведей к людям является следствием вырубки лесов. «Они тысячи лет живут рядом с нами, ничего удивительного, и что к людям стали чаще выходить тоже объяснимо: леса везде гектарами выпиливаются. Мы сами лишаем их кормовой базы и исконных мест обитания», - отметила женщина в комментариях.

Ранее отмечалось, что в регионе наблюдается устойчивый рост популяции бурого медведя, но охотники не спешат получать разрешения на его добычу из-за бюрократических трудностей и невостребованности мяса и шерсти животного на рынке.

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