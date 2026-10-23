 
Общество

«Зеркала»: Почему власть перестала разговаривать с людьми?

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» свежий выпуск программы «Зеркала». 

Мусороперегрузочная станция, недовольство жителей, повышение стоимости проезда в автобусах и тарифов ЖКХ - в Псковской области хватает тем, которые напрямую затрагивают людей и требуют не только решений, но и понятных объяснений. Однако почему-то с коммуникацией у власти всё чаще возникают проблемы.

Одна из важных функций СМИ — это посредничество между властью и обществом, чтобы объяснять, что происходит, почему принимаются те или иные решения и чего ждать людям.

Но что делать, если власть сама перестаёт разговаривать с жителями? Почему вместо открытого диалога люди зачастую получают уже готовые решения, а недовольство накапливается? Можно ли снять социальное напряжение, если вовремя объяснить ситуацию, услышать претензии и попытаться договориться? Или общественное мнение больше не считается фактором, на который власти необходимо обращать внимание?

В новом выпуске программы «Зеркала» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко обсудят, почему чиновники наступают на одни и те же грабли, какую роль сегодня играют СМИ в отношениях власти и общества и что стоит за проблемами коммуникации — ошибки конкретных управленцев или новая модель взаимодействия с людьми.

Начало программы – в 12.03. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK. 

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