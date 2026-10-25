Борис Елкин: Этот год для Псковской таможни стал знаковым, ведь служба региона отметила 35-летний юбилей

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

«Этот год для Псковской таможни стал знаковым: служба региона отметила 35-летний юбилей. За это время был пройден путь формирования одного из самых ответственных рубежей страны. Накопленный опыт позволяет псковским таможенникам эффективно решать задачи, продиктованные временем», - отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, Псковская область традиционно выполняет функцию стратегического рубежа на северо-западном направлении, но в современных геополитических условиях псковский участок границы стал зоной применения новых гибридных угроз.

«В этих обстоятельствах деятельность таможенных органов сосредоточена в первую очередь на обеспечении национальной безопасности. Благодарим вас за выдержку, профессионализм и верность долгу. С профессиональным праздником! Здоровья, благополучия вам и вашим близким, и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!» - заключил председатель Законодательного Собрания Псковской области.