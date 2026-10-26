Конфликт между педагогом и родителем разрешился в печорском суде

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, с которым обратилась учитель начальных классов одной из школ муниципального округа к законному представителю ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в начальном звене школы сложились длительные конфликтные отношения между учителем и родителем ученицы, результатом которых стали негативные высказывания законного представителя ребенка в адрес учителя, что и послужило основанием для обращения в суд с иском.

В ходе неоднократных судебных заседаний стороны смогли прийти к мирному урегулированию спора, признать свои ошибки, принести извинения.