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Конфликт между педагогом и родителем разрешился в печорском суде

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Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, с которым обратилась учитель начальных классов одной из школ муниципального округа к законному представителю ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в начальном звене школы сложились длительные конфликтные отношения между учителем и родителем ученицы, результатом которых стали негативные высказывания законного представителя ребенка в адрес учителя, что и послужило основанием для обращения в суд с иском.

В ходе неоднократных судебных заседаний стороны смогли прийти к мирному урегулированию спора, признать свои ошибки, принести извинения.

«В результате судебный спор был разрешен путем отказа истца от иска, в связи с действиями ответчика, полностью удовлетворяющими исковые требования. Отказ был принят судом, в связи с чем, производство по делу прекращено», - рассказали в пресс-службе судов.
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