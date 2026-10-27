Узких специалистов действительно не хватает — Надежда Рагозина о преимуществах диспансеризации

Попасть на приём к врачу бывает непросто: свободной записи нет, а ждать приёма иногда приходится неделями. В государственных больницах Псковской области не хватает узких специалистов. Однако для прохождения первого этапа диспансеризации их участие практически не требуется. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Узких специалистов действительно не хватает. Но в том и преимущество диспансеризации, что на этапе её прохождения узкие специалисты ещё не нужны. Для того чтобы завершить диспансеризацию, достаточно осмотра врача-терапевта», - пояснила Надежда Рагозина.

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом пациент заполняет анкету, сдаёт анализы и проходит обследования с учётом возраста и пола. Врач оценивает результаты и определяет, нужны ли дополнительные обследования.

Если врачи выявили признаки заболевания или высокий риск его развития, пациента направляют на второй этап. Здесь могут потребоваться приёмы хирурга, невролога, уролога и других специалистов - всё зависит от природы болезни.

По словам замминистра, человек не может в свободной форме взять и записаться к конкретному врачу. Это сделано для того, чтобы на такие приёмы ходили люди, которым они действительно нужны.

«Если мы откроем шлюзы и откроем доступ к узким специалистам каждому желающему, то тогда туда не попадут те люди, которым эта консультация действительно нужна», - отметила Надежда Рагозина.

По результатам диспансеризации около 60% обследованных относят к третьей группе здоровья. Это люди, у которых уже выявлены заболевания. Ещё примерно у 17% есть факторы риска, хотя сами болезни пока не выявлены.

При этом наличие заболевания не всегда означает, что пациенту требуется новая консультация конкретного врача. Часть людей уже состоит под медицинским наблюдением.

Особое внимание уделяют тем, у кого болезнь обнаружили впервые. Таких пациентов должны направлять на дальнейшее обследование, лечение и диспансерное наблюдение.

Надежда Рагозина признала, что не все пациенты следуют рекомендациям врачей и доходят до назначенного приёма. Поэтому медицинским организациям поручают активнее приглашать людей на обследования и контролировать дальнейшее наблюдение.

Бесплатная диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».