Годовой план по диспансеризации в Псковской области исполнен на 44%

Ход диспансеризации и профилактических осмотров обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главными врачами лечебных учреждений региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что ранее эта тема была рассмотрена на совещании в Великих Луках. Он обратил внимание, что существуют все необходимые возможности для выполнения плановых показателей. С 2019 по 2025 год по президентским нацпроектам поставили больше 15 тысяч единиц оборудования, в том числе диагностического. Открыли Центры здоровья и межрайонные женские консультации.

Анализируя промежуточные итоги, Михаил Ведерников обратил внимание, что за два прошедших месяца показатели заметно выросли. По профосмотрам губернатор оценил хороший темп, годовой план за 9 месяцев выполнили более чем на 71%. По диспансеризации за этот же период годовой план с учетом частных медицинских организаций исполнили только на 44%. Глава региона акцентировал, что требуется усилить работу по проведению диспансеризации и профосмотров.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что плановых показателей пока не достигла ни одна медицинская организация, кроме Госпиталя для ветеранов войн в части диспансеризации взрослого населения. Более того, внутри лечебного учреждения показатели могут колоссально различаться. Так, например, на сегодняшний день Островская межрайонная больница достигла 52%. Но при этом Красногородский филиал выполнил план почти на 70%, а Пыталовский — только на 34%. Глава региона заметил, что есть и другие примеры, которые доказывают, что выполнение плана реально.

Отдельно участники совещания обсудили проведение репродуктивной диспансеризации. «Треть годового плана за 9 месяцев — темп явно недостаточный. Демографическая политика на особом контроле у нашего президента. Репродуктивная диспансеризация — наш прямой вклад в рождаемость: она позволяет вовремя выявить проблемы со здоровьем у тех, кто планирует детей», — заметил Михаил Ведерников. В Псковской области и здесь фиксируется большая разница в показателях. Это вопрос организации, качества работы и качества контроля со стороны руководства, подчеркнул губернатор.

Диспансеризация ветеранов специальной военной операции — еще одно важное направление, которое рассмотрели участники совещания. Михаил Ведерников подчеркнул, что в этой части проведена большая работа. На базе Госпиталя для ветеранов войн действует Региональный координационно-методический центр по оказанию медицинской помощи участникам СВО. Пройти диспансеризацию в режиме «одного окна» они могут в госпитале, городской поликлинике Пскова и межрайонных больницах.

Михаил Ведерников призвал активнее работать с гражданами этой категории. Губернатор поручил составить поименные списки тех, кто еще не прошел обследование, вместе с Фондом «Защитники Отечества» необходимо сформировать бригады из медиков и социальных координаторов, которые сами будут приходить в семьи.

Главные врачи на примере своих организаций рассказали губернатору, как организовали работу по обследованию населения, с какими сложностями продолжают сталкиваться. Участники совещания проанализировали показатели охвата профилактическими мероприятиями в отдельных учреждениях, наметили дополнительные меры по усилению работы.