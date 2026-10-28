Что на самом деле получают родители и дети, когда заходят в дом бабушка и дедушка

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек — праздник неофициальный, но прочно вошедший в семейный календарь с 2009 года. И если в этот день принято дарить цветы и собираться за столом, то у психолога есть более неудобный вопрос: а что именно происходит в этой семье, когда бабушка и дедушка не просто «приходят в гости», а по-настоящему входят в жизнь ребёнка?

По данным ВЦИОМ, 84% бабушек и дедушек, у которых есть несовершеннолетние внуки, участвуют в их жизни. Среди родителей несовершеннолетних детей 81% подтверждают, что их дети проводят время с прародителями. Но вот что интересно: 51% россиян считают, что бабушки и дедушки должны как можно больше времени проводить с внуками и помогать в воспитании. Среди зумеров и младших миллениалов напротив уже поддержка «свободных» бабушек и дедушек достигает 48–55%. В обществе идёт тихий, но отчётливый сдвиг: от «бабушка обязана» к «бабушка имеет право». И всё же, когда бабушка и дедушка приходят, что получают те, кто их впускает?

Что получают родители

Первое — отнюдь не «помощь» как мы привычно думаем, а состояние, в котором они «родители» становятся лучшими.

Данные ВЦИОМ показывают: среди родителей, чьи дети общаются с бабушками и дедушками, 67% отмечают, что прародители присматривают за внуками, 56% — готовят любимую еду, 54% — играют, гуляют, читают книги, 50% — учат трудовым и бытовым навыкам, 49% — помогают финансово. Но психологически важнее другое. Исследования показывают, что поддержка со стороны родителей матери (то есть бабушки и дедушки по материнской линии) связана с меньшей авторитарностью в её воспитании и большей теплотой и отзывчивостью к ребёнку. Родитель, у которого есть «тыл», перестаёт быть загнанным. Он становится тем взрослым, рядом с которым ребёнку спокойно.

А ещё родитель получает право выдохнуть. Просто сесть. Просто попить чаю, позаботится о себе, пока бабушка читает внуку книгу, а дедушка что-то мастерит с ним в углу комнаты.

Второе — родитель получает право не быть всем.

В российском исследовании прародительского труда зафиксировано: 69–75% пожилых россиян считают необходимым максимальное участие бабушек и дедушек в воспитании внуков. Это значит, что старшее поколение само часто хочет быть включённым. Родитель, который принимает эту помощь, не «сдаёт» ребёнка. Он позволяет семье работать как системе, где у каждого есть своя роль.

Третье — родитель получает обратно свою историю.

Бабушка, которая говорит внуку: «А твой папа в детстве тоже боялся собак», - делает нечто, чего родитель в суете сделать не может. Она встраивает ребёнка в историю. Для родителя это означает, что его собственное детство не исчезло — оно стало частью настоящего его ребёнка.

Что получает ребёнок

Ребёнок получает взрослого, который не оценивает.

63% россиян вспоминают, что бабушки и дедушки присматривали за ними в детстве. Заметьте, не «проверяли домашнее задание», «ругали за оценки», «следили за режимом». Бабушка и дедушка в памяти взрослых россиян часто просто были рядом.

Для ребёнка это означает опыт отношений, где не нужно соответствовать. Родитель любит, но требует. Бабушка любит, потому что ты есть. Это мощный эмоциональный фундамент, который позволяет ребёнку выдерживать требования внешнего мира позже.

Вспомните: у каждого из нас, наверное, есть такое воспоминание. Запах пирогов. Скрип старого кресла. Рука, которая гладит по голове и говорит: «Ничего, всё образуется». Это ценное тепло, которое остаётся с человеком на всю жизнь — и которое он потом, сам того не замечая, передаёт дальше.

Ребёнок получает чувство принадлежности к чему-то большему, чем «моя семья сейчас».

Исследователи прародительства в России отмечают устойчивый тренд: продолжительность времени, которое бабушки и дедушки проводят с внуками, растёт — у сегодняшних старших поколений этого времени больше, чем десять лет назад. И это время — не только игры. Это передача семейных историй, которые формируют идентичность. Ребёнок, который знает, «откуда он», менее тревожен и более устойчив.

Ребёнок получает модель старения, которая не пугает.

Пока ребёнок мал, он не думает о старости. Но он запоминает. Бабушка, которая смеётся, готовит, слушает, интересуется — это образ, который останется с ним, когда ему самому будет пятьдесят. В обществе, где старость часто описывается через болезни и одиночество, личный опора в будущем.

И ещё одно, о чём редко говорят. Ребёнок получает опыт того, что любовь бывает разной. Родительская — тревожная, требовательная, направляющая. Бабушкина — тихая, неспешная, всепрощающая. И то, и другое нужно. Но второе — это то, что согревает в минуты, когда мир кажется холодным.

Что стоит сказать в этот день. День бабушек и дедушек в России не имеет государственного статуса. Но, может быть, именно поэтому он честнее. Он не про официальные торжества. Он про то, что происходит внутри семьи, когда за одним столом собираются три поколения.

Да, статистика говорит 84% бабушек и дедушек уже включены в жизнь внуков. Но цифра — это не ответ на вопрос «как». Стоит впустить их не только как «помощников», а как людей, у которых есть уникальная история и любовь. И тогда 28 октября перестаёт быть просто датой. Оно становится днём, когда семья вспоминает: мы вместе. В этот день, 28 октября, позвоните им. Не по делу. Просто так. Скажите: «Я помню, как ты…» и закончите фразу сами. Уверяю: это будет лучший подарок. Потому что тепло, которое они когда-то дали вам, никуда не делось. Оно просто ждёт, чтобы его вернули — добрыми словами.

С праздником, дорогие бабушки и дедушки. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы — рядом!

Наталья Старосельская