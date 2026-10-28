Скончался председатель Собрания депутатов Невельского округа Виктор Зуев

Председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктор Зуев умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщили его коллеги.

Фото с личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» Виктора Зуева

Виктор Сергеевич Зуев родился 4 мая 1967 года в деревне Козлово Невельского муниципального округа. В 1990 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия, присуждена квалификация ученый-агроном.

С июня 1985 года по июль 1987 года служил в Советской Армии, также с июля 1984 года по сентябрь 1996 год работал на сельскохозяйственных предприятиях Невельского района. А с сентября 1996 года по март 1997 года замещал должность главы Щербинской волости, с марта 1997 года по март 2000 года замещал должность главного агронома управления сельского хозяйства администрации Невельского муниципального округа, с марта 2000 года по январь 2008 года замещал руководящие должности в СХПК «Кооператив «Щербино».

С 9 января 2008 года по 22 октября 2008 замещал должность начальника отдела сельского хозяйства администрации Невельского муниципального округа. После, с 23 октября 2008 года по 18 сентября 2015 года занимал должность заместителя главы администрации округа по сельскому хозяйству.

С 13 сентября 2015 являлся председателем Собрания депутатов Невельского муниципального округа шестого созыва. Являлся членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В Собрание депутатов Невельского муниципального округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 был избран 13 сентября 2020 года.