ТОСы поставили в Опочке четыре новые детские площадки

Сразу несколько новых детских площадок появилось в Опочке благодаря стараниям местных жителей, сообщил в Мах глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах
Новые площадки открыты:
- на улице Шоссейной - детский игровой комплекс от ТОС «Уютный двор» (проект «Активный двор — активная жизнь»);
- на улице Железнодорожной - детский спортивный комплекс от ТОС «Тихий край» (проект «Территория спорта и здоровья»);
- на улице Отрадной - детский игровой комплекс от ТОС «Позитив» (проект «Играй, двигайся, расти»);
- на улице Автозаводской - детский игровой комплекс от ТОС «Надежда» (проект «Создаём пространство для детской радости»).