ТОСы поставили в Опочке четыре новые детские площадки

Сразу несколько новых детских площадок появилось в Опочке благодаря стараниям местных жителей, сообщил в Мах глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах

«Это не просто отдельные качели и горки — это полноценные игровые и спортивные комплексы, где ребятам есть где поиграть и потренироваться. И самое главное — всё это сделано по инициативе самих горожан», - отметил Юрий Ильин.

Новые площадки открыты:

на улице Шоссейной - детский игровой комплекс от ТОС «Уютный двор» (проект «Активный двор — активная жизнь»);

на улице Железнодорожной - детский спортивный комплекс от ТОС «Тихий край» (проект «Территория спорта и здоровья»);

на улице Отрадной - детский игровой комплекс от ТОС «Позитив» (проект «Играй, двигайся, расти»);

на улице Автозаводской - детский игровой комплекс от ТОС «Надежда» (проект «Создаём пространство для детской радости»).