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ТОСы поставили в Опочке четыре новые детские площадки

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Сразу несколько новых детских площадок появилось в Опочке благодаря стараниям местных жителей, сообщил в Мах глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах

«Это не просто отдельные качели и горки — это полноценные игровые и спортивные комплексы, где ребятам есть где поиграть и потренироваться. И самое главное — всё это сделано по инициативе самих горожан», - отметил Юрий Ильин.

Новые площадки открыты:

  • на улице Шоссейной - детский игровой комплекс от ТОС «Уютный двор» (проект «Активный двор — активная жизнь»);
  • на улице Железнодорожной - детский спортивный комплекс от ТОС «Тихий край» (проект «Территория спорта и здоровья»);
  • на улице Отрадной - детский игровой комплекс от ТОС «Позитив» (проект «Играй, двигайся, расти»);
  • на улице Автозаводской - детский игровой комплекс от ТОС «Надежда» (проект «Создаём пространство для детской радости»).
 
«Хочу поблагодарить председателей и активистов ТОС, всех, кто участвовал в подготовке и реализации проектов, просто поддерживал добрым словом. Без вашей энергии и неравнодушия ничего бы не получилось. Пусть эти площадки радуют ребят», - добавил глава округа.
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