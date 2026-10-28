В Псковской области планируют законодательно закрепить поддержку студенческих отрядов

Проект закона «О государственной поддержке студенческих отрядов в Псковской области» обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по социальной политике 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание проводилось под председательством депутата ЗакСа Игоря Дитриха.

Законопроектом определяются принципы государственной поддержки студенческих отрядов и полномочия органов государственной власти региона в этой сфере. Кроме того, документ предусматривает конкретные формы поддержки.

Среди них - информационная поддержка: размещение материалов в СМИ и на официальных сайтах исполнительных органов области, проведение информационно-просветительских мероприятий, а также создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем в целях поддержки студотрядов. Предусмотрена и консультационная поддержка, включающая содействие в организации мероприятий по привлечению обучающихся к деятельности студенческих отрядов. Еще одно направление - методическая поддержка, в том числе содействие в организации участия студотрядов во всероссийских, межрегиональных и областных слетах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на их развитие.

Кроме того, законопроектом предлагается определить полномочия губернатора Псковской области по учреждению переходящего знамени «Лучший студенческий отряд Псковской области». Награда будет вручаться победителю областного конкурса для повышения авторитета и поощрения трудовой деятельности студенческих отрядов. Предполагается, что проводить конкурс ежегодно будет министерство молодежной политики региона.

Законопроект поддержан.