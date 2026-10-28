 
Общество

В Псковской области планируют законодательно закрепить поддержку студенческих отрядов

0

Проект закона «О государственной поддержке студенческих отрядов в Псковской области» обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по социальной политике 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Заседание проводилось под председательством депутата ЗакСа Игоря Дитриха.

Законопроектом определяются принципы государственной поддержки студенческих отрядов и полномочия органов государственной власти региона в этой сфере. Кроме того, документ предусматривает конкретные формы поддержки. 

Среди них - информационная поддержка: размещение материалов в СМИ и на официальных сайтах исполнительных органов области, проведение информационно-просветительских мероприятий, а также создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем в целях поддержки студотрядов. Предусмотрена и консультационная поддержка, включающая содействие в организации мероприятий по привлечению обучающихся к деятельности студенческих отрядов. Еще одно направление - методическая поддержка, в том числе содействие в организации участия студотрядов во всероссийских, межрегиональных и областных слетах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на их развитие.

Кроме того, законопроектом предлагается определить полномочия губернатора Псковской области по учреждению переходящего знамени «Лучший студенческий отряд Псковской области». Награда будет вручаться победителю областного конкурса для повышения авторитета и поощрения трудовой деятельности студенческих отрядов. Предполагается, что проводить конкурс ежегодно будет министерство молодежной политики региона.

Законопроект поддержан.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026