До +11 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 29 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от +2 до +7 градусов, днем воздух прогреется от +6 до +11 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

Атмосферное давление низкое.