Школьников Псковского округа продолжают знакомить с правилами безопасности через игру

Проект Псковского областного отделения Российского детского фонда в сотрудничестве с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики региона «Безопасные приключения Степы» продолжает знакомить школьников 6-7 классов Псковского муниципального округа и их родителей с правилами безопасности в понятном и увлекательном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Основными мероприятиями проекта стали выездные квесты в школы Псковского округа. Недавно прошел квест в Середкинской средней школе: дети вместе со Степой путешествовали по площадкам «Общение со знаком плюс», «Здоровая тарелка», «Первая помощь» и «Личная безопасность». В формате динамичной игры ребята учились правилам поведения с незнакомцами, правилам цифрового этикета, а также узнавали секреты правильного питания и учились навыкам оказания первой медицинской помощи.

Другой важной частью проекта стали экскурсии в учреждения, обеспечивающие безопасность. Ученики Писковской средней общеобразовательной школы побывали в Центре кинологической службы: увидели, как тренируют служебных собак, узнали, что лежит в основе дрессировки, в частности там заложены поощрения собак – лакомства и игра.

А ребята из Тямшанской гимназии заглянули «за кулисы» Службы 112: познакомились с работой диспетчеров, узнали, почему нельзя делать ложные вызовы, и увидели, как команда поддерживает друг друга в напряжённые минуты.

Параллельно в рамках проекта проходят родительские собрания: встречи уже состоялись Тямшанской гимназии и Середкинской средней школе. Заведующая отделом Центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук напомнила взрослым, что главная ответственность за безопасность детей лежит на них.

Совместно с родителями обсудили простые, но важные правила: как сделать дом безопасным, выстроить доверительный разговор с ребёнком и подавать правильный пример. Родителям также вручили буклеты с практическими советами о том, как обсуждать с детьми вопросы личной безопасности.

Также на родительских собраниях сотрудники Детского фонда рассказали о работе организации, о том, кто может обратиться за поддержкой, и как каждый может присоединиться к благотворительным инициативам.

«Главная ценность проекта заключается в системном подходе: знания получают и дети, и взрослые, а навыки отрабатываются на практике. Так формируется культура безопасности, которая остаётся с семьёй надолго», – отмечает руководитель проекта Юлия Колесова.

Проект «Безопасные приключения Степы» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.