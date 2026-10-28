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Гуся, занесенного в Красную книгу России, заметили в Изборске

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Занесенного в Красную книгу России редкого гостя тех краев – серого гуся — заметили на берегу Городищенского озера в Изборске, сообщили в группе Государственного музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск» / «ВКонтакте»

Серый гусь – перелетная птица семейства утиные, также он является одним из самых известных и некогда многочисленных и широко распространенных видов гусей.

Как отметили в музее, птица спокойно гуляла неподалеку от лебедей-шипунов и пощипывала траву.

«Возможно, пернатый гость отбился от своей стаи и решил сделать остановку, чтобы отдохнуть перед дальнейшим перелетом на юг», — заключили очевидцы.
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