 
Общество

34 жителя псковского Неелово прошли диспансеризацию в местном ФАПе

0

34 жителя Неелово проверили своё здоровье на базе местного ФАПа, часть прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Наталья Федорова напомнила, что диспансеризация – это бесплатная процедура, позволяющая оценить текущее состояние здоровья человека. Она включает в себя флюорографию, анализ крови, ЭКГ и некоторые другие несложные виды обследования, позволяющие медикам по итогам скрининга дать оценку состояния организма человека, в случае необходимости – направить на более углублённое обследование или лечение.

Согласно с графиком, предоставленным Псковской межрайонной больницей в ближайшие дни мобильная бригада специалистов будет работать по диспансеризации населения 30 октября, с 9 до 15 часов, в деревне Родина Псковского муниципального округа.

 

«Кроме того, в настоящее время проходит вакцинация от гриппа. Привиться можно в учреждениях здравоохранения (поликлинике, амбулатории, ФАПе) по месту проживания. Также можно пригласить выездную бригаду Псковской МБ в организацию или на предприятие. Сотрудники Администрации округа вакцинировались без отрыва от работы: быстро, удобно и продуктивно!» - отметила Наталья Федорова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026