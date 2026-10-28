34 жителя псковского Неелово прошли диспансеризацию в местном ФАПе

34 жителя Неелово проверили своё здоровье на базе местного ФАПа, часть прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Наталья Федорова напомнила, что диспансеризация – это бесплатная процедура, позволяющая оценить текущее состояние здоровья человека. Она включает в себя флюорографию, анализ крови, ЭКГ и некоторые другие несложные виды обследования, позволяющие медикам по итогам скрининга дать оценку состояния организма человека, в случае необходимости – направить на более углублённое обследование или лечение.

Согласно с графиком, предоставленным Псковской межрайонной больницей в ближайшие дни мобильная бригада специалистов будет работать по диспансеризации населения 30 октября, с 9 до 15 часов, в деревне Родина Псковского муниципального округа.

«Кроме того, в настоящее время проходит вакцинация от гриппа. Привиться можно в учреждениях здравоохранения (поликлинике, амбулатории, ФАПе) по месту проживания. Также можно пригласить выездную бригаду Псковской МБ в организацию или на предприятие. Сотрудники Администрации округа вакцинировались без отрыва от работы: быстро, удобно и продуктивно!» - отметила Наталья Федорова.