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Областной суд начал рассматривать жалобу на приговор Льву Шлосбергу*

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Псковский областной суд приступил к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, осужденного 17 августа за распространение фейков об армии и дискредитацию ВС РФ и приговоренного к лишению свободы на 11 лет и 1 месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

Фото: Псковский областной суд 

Наказание политик отбывает в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, Льва Шлосберга* лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 6 лет.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

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Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович*

Шлосберг Лев Маркович*

Заместитель председателя партии «Яблока».

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