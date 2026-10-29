Областной суд начал рассматривать жалобу на приговор Льву Шлосбергу*

Псковский областной суд приступил к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, осужденного 17 августа за распространение фейков об армии и дискредитацию ВС РФ и приговоренного к лишению свободы на 11 лет и 1 месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Псковский областной суд

Наказание политик отбывает в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, Льва Шлосберга* лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 6 лет.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.