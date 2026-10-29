Почётный гражданин города Великие Луки отмечает 100-летний юбилей

Почётный гражданин города Великие Луки, ветеран войны и труда Пётр Веденеев отмечает 100-летний юбилей сегодня, 29 октября. Как сообщили в группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте, с этим знаменательным событием от лица руководства Великих Лук юбиляра поздравил глава администрации города Андрей Беляев.

Фото: администрация города Великие Луки / «ВКонтакте»

Поздравляя, Андрей Беляев отметил, что жизненный путь юбиляра является примером истинного патриотизма, стойкости, ратной и трудовой доблести. С 18 лет он с честью служил в рядах Красной Армии, отважно сражался с японскими милитаристами, внёс вклад в разгром японской армии и победоносное завершение Второй мировой войны. Продолжив службу в войсках Министерства внутренних дел Советского Союза, Пётр Веденеев неизменно проявлял высокий профессионализм, личное мужество и самоотверженность при выполнении служебного долга.

Десятки лет юбиляр добросовестно работал на благо Отчизны, с полной самоотдачей трудился во имя развития народного хозяйства и экономики страны. Многие годы Пётр Веденеев посвятил работе в сфере жилищно‑коммунального хозяйства города Великие Луки, создавая комфортные условия для жизни великолучан.