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Псковским компаниям вынесли 33 предостережения за нарушения при ввозе подкарантинной продукции

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Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора предъявило 33 предостережения хозяйствующим субъектам за нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По состоянию на 23 октября, государственные инспекторы выявили признаки нарушения законодательства в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Анализ проводился на основе данных, содержащихся во федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Аргус-Фито».

Как выяснилось, ряд предприятий игнорирует обязанность уведомлять ведомство о доставке грузов, требующих фитосанитарного контроля.

В качестве показательного примера инспекторы привели случай с ООО «Агрорегион». В сентябре компания получила 10 тонн фуражной кукурузы из Курской области. При этом извещение в адрес управления Россельхознадзора о доставке партии от организации не поступало, а в системе «Аргус-Фито» карантинный сертификат на кукурузу не был погашен путем внесения сведений о завершении перевозки.

Подобные действия нарушают п. 2 ч. 1 ст. 32 и ч. 8 ст. 21 федерального закона от 21 июля 2014 №206 «О карантине растений», в связи с чем в отношении нарушителей были объявлены предостережения.

В настоящее время извещение о доставке подкарантинной продукции при вывозе из карантинных фитосанитарных зон осуществляется в личном кабинете ФГИС «Аргус-Фито» одновременно с гашением карантинного сертификата.

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