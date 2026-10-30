День основания Российского военно-морского флота и День тренера в России отмечают сегодня

День основания Российского военно-морского флота, День тренера, памяти жертв политических репрессий и инженера-механика России, а также День карих глаз и мокрых корок отмечают сегодня, 30 октября.

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День основания Российского военно-морского флота отмечается 30 октября, так как именно это дата 1696 года считается точкой отсчета истории ВМФ нашей страны. В этот день Боярская дума по повелению Петра I приняла постановление «Морским судам быть». С тех пор в России началось активное военное кораблестроение. Для масштабного строительства государь выбрал Воронеж, в лесах которого в изобилии росла корабельная сосна. За рекордные сроки там создали два больших военных корабля, 23 галеры, брандеры и множество вспомогательных судов. Со временем кораблестроение развернулось и в других местах — в Петербурге, на Ладоге, в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, а впоследствии — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия.

Сегодня ВМФ России обладает внушительным арсеналом боевых кораблей. В их числе — атомные подводные лодки, десантные суда, ракетные крейсеры и противолодочные корабли. В этом году наша страна отмечает 330-летие российского Военно-морского флота. В честь круглой даты в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль документального кино «Властелины глубин». В филиале Музея Победы — музее Г.О.Р.А. — в Москве пройдут лекции, мастер-классы и яркий флешмоб. А в Костроме главные мероприятия развернутся на территории морского храма Рождества Богородицы на Волге: гостей ждут салют, вынос Военно-морских флагов и построение офицеров и моряков.

День тренера в России — неофициальный праздник, который отмечают российские тренеры. Они закаляют характер будущих чемпионов и прививают любовь к движению. Для большинства из них работа сливается с личной жизнью: они посвящают детям все свободное время и жертвуют отдыхом ради их будущего успеха.

Праздник родился в 1999 году по инициативе Федерации спортивной и художественной гимнастики РФ. Идея быстро нашла отклик: ведь тренер — это не просто наставник по технике, а человек, который помогает раскрывать потенциал, воспитывает характер и учит не сдаваться. В этот день поздравляют не только тренеров профессиональных спортсменов, но и наставников детских и юношеских секций, а также фитнес-инструкторов.

День памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября в память о голодовке, которую в этот день в 1974 году начали заключенные мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года в связи с принятием закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Этот закон стал важной правовой основой для признания незаконности репрессий и восстановления прав пострадавших. Согласно сохранившимся документам, с 1921 по 1953 год было безвинно репрессировано более четырех миллионов человек.

День инженера-механика в России появился в отечественном календаре в 1996 году по инициативе министерства образования и науки РФ. Зарождение инженерной специальности в нашей стране связывают с 1854 годом, когда был создан первый корпус инженеров-механиков Российского императорского флота. В то время страна остро нуждалась в специалистах, способных обслуживать и совершенствовать сложные паровые машины и судовые механизмы. Подготовка кадров была поручена техническому училищу морского ведомства в Кронштадте. Именно там начали системно обучать будущих инженеров-механиков, закладывая основы отечественной инженерной школы.

Со временем инженерное образование в России вышло за рамки флота: появлялись политехнические институты, расширялись направления подготовки, усиливалась связь науки и производства. Сегодня инженеры-механики — одни из ключевых специалистов в машиностроении, энергетике, военной промышленности и других сферах, пишет «Газета.ru».

День карих глаз также отмечают сегодня: у вас глаза цвета кофе? Прекрасно — значит сегодня ваш день! Порадуйте себя хорошей прогулкой или чем-нибудь вкусненьким.

День мокрых корок посвящен любителям макать сухарики, сушки, печенье или корочки хлеба в чай. Сегодня ваш день! Отпразднуйте его чаепитием!