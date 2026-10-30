Четыре автора из Псковской области вышли в финал Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Финал шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», посвященного родному контенту – историям о России, ее людях и достижениях, рассказанным с искренностью и гордостью за свою страну стартовал в Мастерской управления «Сенеж». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе проекта, Псковскую область в финале представляют Александра Тимофеева, Дмитрий Васильев, Дарья Алексеева и Ксения Беленко.

Изображение и фотографии предоставлены пресс-службой проекта «ТопБЛОГ»

Более 400 финалистов и выпускников направлений собрались на одной площадке, чтобы представить результаты своей работы, пройти заключительные испытания и вместе с экспертами и государственными командами определить перспективы развития своих медиапроектов.

«Шестой сезон "ТопБЛОГа" показал, какой силой обладает объединение талантливых авторов, государственных команд и технологических лидеров. Блогеры привносят в эту работу понимание аудитории и умение говорить с людьми, партнеры – отраслевую экспертизу и ресурсы для воплощения идей. Так рождаются медиапроекты, способные привлечь внимание к важным для России темам и вдохновить тысячи людей на действие. Для нас принципиально, чтобы талант человека получал продолжение в деле, а его рост становился вкладом в развитие страны. Президентская платформа помогает пройти этот путь: получить сильную подготовку, найти партнеров и взяться за задачи, которые прежде казались сложными. Именно ради таких перемен в жизни людей мы работаем», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Девиз шестого сезона – «Родной контент. Держим слово – поддерживаем страну». Создавать истории о России, ее людях и достижениях авторы учились в двух направлениях.

Первое направление — образовательная программа «Медиакампус» помогала развивать медиакомпетенции и собственные блоги. За выход в финал боролись более 35,5 тысяч участников – почти 240 человек на место. В «Сенеже» победителей определит комплексная оценка медиакомпетенций.

Вторым направление стал трек «Министерство контента» – первая в России программа, в которой блогеры вместе с федеральными министерствами разрабатывают медиапроекты под реальные задачи государства. Второй сезон собрал более 12,5 тысяч заявок, 550 авторов прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования в «Сенеже». В финале участники представят 22 медиапроекта, созданных совместно с шестью федеральными министерствами страны. Лучшие инициативы получат возможность дальнейшей реализации во взаимодействии с ведомствами.

В финале направления «Медиакампус» участвуют два автора из Пскова. Александра Тимофеева – студентка, будущий программист и автор блога «Маяк возможностей». Начав с конкурсной поездки в «Орленок» в 14 лет, к восемнадцати годам побывала на форумах и в проектах от Калининграда до Камчатки. В рубрике #АнонсОтСаши помогает подросткам и родителям разобраться, куда подавать заявки и как готовиться к участию. Дмитрий Васильев – программист по образованию, курьер и начинающий писатель. В блоге рассказывает о литературе и собственном творческом пути – от первых опытов до публикации рассказа в сборнике. Делится успехами и неудачами, объединяя людей, увлеченных писательством.

В программе «Министерство контента» Дарья Алексеева участвует в команде Минспорта России. Медиаспециалист проекта «Навигаторы детства» превратила увлечение съемкой и монтажом в профессию. Создает социальные ролики, репортажи и материалы о массовом спорте, через реальные истории и живые эмоции вдохновляя молодежь на активный образ жизни.

Ксения Беленко работает в команде Минсельхоза России. Ее блог «Сад долгой воли» появился вместе с собственным садом и стал честным дневником работы на земле. Автор делится садоводческой практикой, ездит к фермерам, рассказывает о локальных продуктах, рецептах и ремеслах. Показывает сельскую жизнь с уважением к труду, без идеализации и показного успеха.

Три дня финала также станут интенсивом по работе в современной медиасреде. Участников ждут практические занятия по применению нейросетей, работе с содержанием и драматургией публикаций, правовым вопросам в медиасреде, мобильному репортажу и развитию общественного влияния. Личные истории участников о родных людях, местах и любимом деле станут частью программы и оформления события.

30 октября к участникам присоединятся представители федеральных ведомств, партнеры и популярные блогеры – всего площадка соберет более 750 человек. В 19:00 начнется церемония награждения победителей с прямой трансляцией в VK Видео, а 31 октября в 19:30 церемонию покажет телеканал «Большой эфир» оператора «Триколор».

«ТопБЛОГ» – самый масштабный в стране медиапроект по поддержке и развитию авторов социально значимого контента. Он формирует сообщество лидеров общественного мнения, которые через свои публикации укрепляют уважение к труду, интерес к знаниям и сопричастность к будущему России. В 2026 году проект привлек более 75 тысяч участников из всех 89 регионов России, открыв им возможности бесплатно учиться у ведущих экспертов медиасферы и получать поддержку собственных инициатив на федеральном уровне.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте проекта.