Столетие Всероссийского общества глухих отметили в Пскове

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», состоялось в Городском культурном центре Пскова сегодня, 30 октября. В празднике приняли участие представители региональной и городской власти, общественных организаций, Псковской епархии, а также члены Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие началось с показа фильма об истории Псковского отделения организации. В нём рассказали о первых собраниях, клубах, творческих коллективах, трудовых мастерских и встречах, которые стали частью истории общества. После этого прозвучал гимн Российской Федерации на русском жестовом языке.

Первым с поздравлением выступил заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих. Он поздравил участников от имени регионального парламента и отметил, что история псковского общества попечения глухонемых, основанного 113 лет назад, тесно связана с историей общероссийской организации.

Затем слово предоставили министру социальной защиты Псковской области Ольге Евстигнеевой. Она передала поздравление губернатора Михаила Ведерникова.

«За прошедшие годы Всероссийское общество глухих стало не только авторитетным объединением, но и надёжной жизненной опорой для тысяч людей по всей стране. Особые слова признательности выражаю Псковскому региональному отделению. В нашей области проживают более 1700 человек с нарушением слуха. На протяжении десятилетий вы остаётесь центром притяжения и поддержки для них, помогаете в реабилитации, трудоустройстве, образовании и развитии творческих способностей. Вы создаёте уникальную среду, где каждый человек чувствует себя нужным и защищённым. Благодаря вашим усилиям стираются барьеры, а Псковская область становится территорией равных возможностей. Друзья, ваша многогранная и востребованная деятельность заслуживает самого глубокого уважения и благодарности. Правительство региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку вашим социальным, образовательным и культурным проектам. От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и взаимопонимание, а все намеченные планы успешно воплощаются в жизнь на благо Псковской области».

В ходе мероприятия также выступили заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, полномочный представитель Северо-Западного федерального округа Всероссийского общества глухих Олег Дуркин и председатель Псковского регионального отделения организации Сергей Котельницкий.

От имени митрополита Псковского и Порховского Матфея участников поздравил настоятель воинского храма Александра Невского протоиерей Андрей Вахрушев. Он зачитал приветствие главы Псковской митрополии.

«Вековой путь служения людям с нарушением слуха — это история самоотверженного труда, милосердия и созидания. Это служение не только даёт людям возможность полноценно общаться, но и помогает обрести своё место в обществе, раскрыть свои таланты, жить активной и насыщенной жизнью. Внимание к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья всегда было и останется востребованным и глубоко ценится в нашем Отечестве. Особые слова признательности хотелось бы адресовать ветеранам движения и всем тем, кто многие десятилетия стоит на страже интересов людей с нарушением слуха, кто своим трудом и заботой создавал и укреплял псковскую организацию Всероссийского общества глухих. Ваш бесценный опыт и преданность делу — тот фундамент, на котором строится будущее. Православная церковь всегда с особым вниманием и любовью относится к людям, которые нуждаются в поддержке. Мы прекрасно понимаем, что человек общается с Богом не словами, а духом, и потому никакие внешние ограничения не могут стать препятствием к духовной жизни. Люди с нарушением слуха наравне со всеми могут являться чадами Церкви Христовой. Как отмечает Святейший Патриарх Кирилл, самое главное, чтобы в сердце была вера: именно она соединяет нас с Богом, а не та или иная словесная коммуникация. Стоит отметить положительный опыт взаимодействия Псковской епархии и членов общества в богослужебной жизни. В течение семи лет в Троицком кафедральном соборе нашего города ряд богослужений совершается с сурдопереводом, при соборе организованы занятия воскресной школы для взрослых этой категории. Мы глубоко ценим возможность сотрудничества с Псковским отделением Всероссийского общества глухих и надеемся на дальнейшее развитие наших добрых отношений».

Важной частью торжественной встречи стала церемония награждения. Почётные грамоты и благодарности получили сотрудники и активисты Псковского и Великолукского местных отделений общества, а также работники социально-реабилитационного предприятия.

Среди награждённых — председатель Великолукского местного отделения Михаил Арсентьев, бухгалтер Ирина Христофорова, главный бухгалтер регионального отделения Светлана Ватрушкина, старший библиотекарь Муршида Толстопятова и другие представители организации.

Также были вручены награды Центрального правления Всероссийского общества глухих. Нина Кудрина получила премию «100-летию Всероссийского общества глухих» «100 лет свершений». Александру Ефремову присвоили звание «Почётный член Всероссийского общества глухих». Представителям организации вручили знаки «За особые заслуги» и «Отличник Всероссийского общества глухих».

Отдельно отметили организации и учреждения, которые участвуют в реализации общественно значимых проектов, направленных на защиту прав и интересов глухих и слабослышащих граждан. Благодарности получили Псковское отделение Социального фонда России, министерства спорта и молодёжной политики Псковской области, Псковское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, а также представители специальных библиотек и воскресной школы для глухих и слабослышащих «Голос веры».

История помощи людям с нарушениями слуха в Пскове началась в 1913 году, когда было упомянуто Псковское общество попечения глухонемых. В 1944 году официально создали местное отделение Всероссийского общества глухих. Сегодня организация занимается защитой прав людей с нарушениями слуха, их социальной реабилитацией и интеграцией, содействует трудоустройству, образованию и развитию творческих способностей.

Праздничную программу дополнили выступления хореографической группы Псковского цирка и учеников Центра специального образования № 1, структурного подразделения Специальной коррекционной общеобразовательной школы № 5. Для гостей подготовили творческие номера «Матушка земля», «Купчик», «Пчёлки», «За мечтой», «Мы народы России» и другие.