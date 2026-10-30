Столетие Всероссийского общества глухих отметили в Пскове

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», состоялось в Городском культурном центре Пскова сегодня, 30 октября. В празднике приняли участие представители региональной и городской власти, общественных организаций, Псковской епархии, а также члены Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие началось с показа фильма об истории Псковского отделения организации. В нём рассказали о первых собраниях, клубах, творческих коллективах, трудовых мастерских и встречах, которые стали частью истории общества. После этого прозвучал гимн Российской Федерации на русском жестовом языке.
Первым с поздравлением выступил заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих. Он поздравил участников от имени регионального парламента и отметил, что история псковского общества попечения глухонемых, основанного 113 лет назад, тесно связана с историей общероссийской организации.
Затем слово предоставили министру социальной защиты Псковской области Ольге Евстигнеевой. Она передала поздравление губернатора Михаила Ведерникова.
В ходе мероприятия также выступили заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, полномочный представитель Северо-Западного федерального округа Всероссийского общества глухих Олег Дуркин и председатель Псковского регионального отделения организации Сергей Котельницкий.
От имени митрополита Псковского и Порховского Матфея участников поздравил настоятель воинского храма Александра Невского протоиерей Андрей Вахрушев. Он зачитал приветствие главы Псковской митрополии.
Важной частью торжественной встречи стала церемония награждения. Почётные грамоты и благодарности получили сотрудники и активисты Псковского и Великолукского местных отделений общества, а также работники социально-реабилитационного предприятия.
Среди награждённых — председатель Великолукского местного отделения Михаил Арсентьев, бухгалтер Ирина Христофорова, главный бухгалтер регионального отделения Светлана Ватрушкина, старший библиотекарь Муршида Толстопятова и другие представители организации.
Также были вручены награды Центрального правления Всероссийского общества глухих. Нина Кудрина получила премию «100-летию Всероссийского общества глухих» «100 лет свершений». Александру Ефремову присвоили звание «Почётный член Всероссийского общества глухих». Представителям организации вручили знаки «За особые заслуги» и «Отличник Всероссийского общества глухих».
Отдельно отметили организации и учреждения, которые участвуют в реализации общественно значимых проектов, направленных на защиту прав и интересов глухих и слабослышащих граждан. Благодарности получили Псковское отделение Социального фонда России, министерства спорта и молодёжной политики Псковской области, Псковское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, а также представители специальных библиотек и воскресной школы для глухих и слабослышащих «Голос веры».
История помощи людям с нарушениями слуха в Пскове началась в 1913 году, когда было упомянуто Псковское общество попечения глухонемых. В 1944 году официально создали местное отделение Всероссийского общества глухих. Сегодня организация занимается защитой прав людей с нарушениями слуха, их социальной реабилитацией и интеграцией, содействует трудоустройству, образованию и развитию творческих способностей.
Праздничную программу дополнили выступления хореографической группы Псковского цирка и учеников Центра специального образования № 1, структурного подразделения Специальной коррекционной общеобразовательной школы № 5. Для гостей подготовили творческие номера «Матушка земля», «Купчик», «Пчёлки», «За мечтой», «Мы народы России» и другие.