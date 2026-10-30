В Опочке благоустроили Аллею Памятии

Аллею Памяти рядом с Советской площадью в Опочке благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы завершили в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство строительства и ЖКХ Псковской области

На территории проложили новые пешеходные дорожки и обустроили площадку из брусчатки и асфальта. Также здесь установили освещение, высадили растения и разместили цветочницы.

Кроме того, на Аллее Памяти появился памятник «Участникам специальной военной операции».

В министерстве показали, как изменилась территория после благоустройства.