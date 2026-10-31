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ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма COVID-19

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Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

«С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», - сказали агентству.

Также, отметили в ВОЗ, на текущий момент нет опубликованных клинических данных, указывающих на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на специалистов и научные публикации сообщила, что штамм коронавируса PJ.2.1, циркулирующий в Канаде, США и Европе, в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован. Уточняется, что штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа, пишет РИА Новости.

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