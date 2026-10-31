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О правилах дорожного движения рассказали детсадовцам в Новосокольниках

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Занятие для воспитанников детского сада в Новосокольниках провели сотрудники Госавтоинспекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Проблема детского дорожно-транспортного травматизма касается всего общества. И решать ее можно только сообща, поэтому встречи с инспекторами Госавтоинспекции всегда нужны и важны», - отметили в УМВД.

В городе Новосокольники в гостях у воспитанников детского сада побывали сотрудники Госавтоинспекции. Целью общения стали закрепление знаний о правилах дорожного движения и профилактика детского травматизма на дорогах.

Вместе с инспектором малыши обсудили основные правила безопасного поведения на дороге, роль дорожных знаков, рассказали, как правильно переходить дорогу и как должен вести себя пешеход на пешеходном переходе.

Ребята познакомились со службой дорожной полиции.

«Гостья из полиции рассказала, какие атрибуты отличают дорожно-патрульную службу: к примеру, почему на форменном обмундировании сотрудников обязательно есть световозвращающие элементы, почему жезл светится в темное время суток. Дети слушали с большим интересом», - добавили в полиции.

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