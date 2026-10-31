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Конференция школьников по праву пройдет в псковском филиале УФСИН 5 декабря

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Псковский филиал университета ФСИН России приглашает учащихся 9–11 классов школ Псковской области принять участие в работе XI научно-теоретической конференции школьников по праву «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи» 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Время начала конференции – 10:00. Регистрация участников с 9:00.

Для подготовки программы конференции необходимо до 23 ноября направить заявку на участие по электронной почте: pushilin.r.v@60.fsin.gov.ru с указанием темы письма: «Конференция школьников – 2026».

Контактные телефоны: 8 (8112) 696-150 доб. 81-60-31-82; 8-911-388-46-81 – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Наталья Патраш.

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