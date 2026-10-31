В Минобрнауки рассказали, как можно помочь ребенку выбрать профессию

Родителям важно психологически поддерживать ребенка в 11-м классе, верить в его силы и помогать советом, при этом выбор профессии должен оставаться за школьником, сообщила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.

«Мнение родителя важно, но оно должно опираться на желание ребенка, в каком направлении двигаться. Самый главный совет родителям – это максимально одиннадцатый класс психологически поддерживать ребенка, верить в него, верить в его силы, создавать максимально благоприятную обстановку дома», - сказала Ольга Петрова на Всероссийском родительском форуме РУДН «Выбрать будущее нельзя отложить: большой разговор для родителей».

Она отметила, что выбор будущей профессии должен оставаться за ребенком, пишет РИА Новости. Родитель, по словам замминистра, может выступать надежным другом, который поможет и подскажет.