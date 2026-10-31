Эпидемиолог назвал особенности лихорадки Зика

Лихорадка Зика в основном протекает бессимптомно, и лишь 20% заболевших могут заметить у себя симптомы - температуру, сыпь и боль в суставах. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

«Большинство людей, инфицированных вирусом Зика, не развивают никаких симптомов вообще. Лишь примерно в 20% случаев инфекция проявляется клинически - повышением температуры, сыпью, болью в суставах, конъюнктивитом. Симптомы, как правило, появляются спустя 3-14 дней после заражения и обычно длятся 2-7 дней», - сказал Мурад Шахмарданов.

При этом взрослый человек с нормальным иммунитетом переносит заболевание нормально, а случаев смерти от нее очень мало. Но главная опасность в том, что несмотря на легкое течение, она может вызвать микроцефалию у новорожденного или синдром Гийена-Барре.

Мурад Шахмарданов добавил, что специфического противовирусного лечения лихорадки Зика не существует. Терапия носит симптоматический характер - пациентам рекомендуется покой, обильное питье, жаропонижающие и обезболивающие препараты, пишет ТАСС.

При неосложненном течении острая фаза болезни, как правило, завершается в течение одной недели. Большинство пациентов не нуждаются ни в госпитализации, ни в специальном медицинском наблюдении - достаточно стандартного режима, который применяется при любой вирусной инфекции дыхательных путей.

Лихорадка Зика — это острая вирусная инфекция, которую вызывает вирус Зика (Zika virus, ZIKV). Он относится к семейству Flaviviridae и передается человеку в основном через укусы комаров.