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Целевик из Первого меда: в Великолукскую стоматологическую поликлинику пришел молодой хирург-стоматолог

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В коллективе Великолукской стоматологической поликлиники  снова пополнение кадров. В октябре 2026 года ряды врачей-стоматологов хирургического кабинета пополнил молодой специалист — Павел Белоусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Павел Белоусов не просто выпускник одного из ведущих медицинских вузов страны, он — целевик. В 2026 году он успешно завершил обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова. 

«Годы напряженной учебы в одном из лучших медицинских вузов России позади, и теперь дипломированный врач-стоматолог вернулся в родные Великие Луки, чтобы выполнить свои обязательства перед учреждением. Целевое обучение — это не просто гарантия трудоустройства для выпускника, это ответственность. Для жителей города качественная стоматологическая хирургическая помощь стала еще доступнее», — заключили в Минздраве.
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