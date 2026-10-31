Целевик из Первого меда: в Великолукскую стоматологическую поликлинику пришел молодой хирург-стоматолог

В коллективе Великолукской стоматологической поликлиники снова пополнение кадров. В октябре 2026 года ряды врачей-стоматологов хирургического кабинета пополнил молодой специалист — Павел Белоусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Павел Белоусов не просто выпускник одного из ведущих медицинских вузов страны, он — целевик. В 2026 году он успешно завершил обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова.