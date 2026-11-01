 
Общество

Более 9 тыс. жителей Псковской области получили карты ЕКП и «ЕКПшка»

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Более девяти тысяч жителей Псковской области уже получили карты ЕКП «Псковская» для взрослых и «ЕКПшка» для детей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил губернатор региона, проект, реализованный в Псковской области на базе технологической платформы ГИС «Единая карта петербуржца», получил высокую оценку пользователей и продолжает активно развиваться.

К программе лояльности присоединились шесть новых торгово-сервисных предприятий области: аквапарк «Акваполис», центр виртуальной реальности Zaga-Game, туроператор «Атмосфера путешествий», учебный центр «Знания», мультиформатная площадка «Пространство купца Лапина» и мастерская одежды «Любо-да-Люди».

Теперь владельцы карт могут получать дополнительные скидки у новых партнёров.
Актуальные условия размещены на портале ЕКП «Псковская» в разделе «Скидки и бонусы», а также в мобильном приложении ЕКП, которое доступно в RuStore, App Store и Google Play.

«Приглашаю представителей регионального бизнеса присоединяться к нашему новому проекту. Вместе мы создаём современные цифровые сервисы и делаем жизнь жителей Псковской области комфортнее», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что к программе лояльности карты ЕКП «Псковская» присоединились «Лента», «Инвитро» и другие партнеры.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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