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К программе лояльности карты ЕКП «Псковская» присоединились «Лента», «Инвитро» и другие партнеры

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Держатели карты ЕКП «Псковская» получат доступ к масштабной межрегиональной программе лояльности, в которой есть предложения от более 770 партнёров в Санкт-Петербурге, а также имеется растущая сеть скидок в Псковской области. Об этом сообщили в официальной группе карты ЕКП в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: группа карты ЕКП / «ВКонтакте»

Держателям карт в регионе уже доступны предложения от гипермаркета «Лента», магазинов «Супер Лента», медицинской лаборатории «Инвитро», сети аптек «Алоэ» и сети АЗС «Псковнефтепродукт» («Сургутнефтегаз»).

Для применения скидки необходимо использовать персональный QR-код, который нанесён на оборотную сторону пластиковой карты ЕКП, а также доступен в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» (раздел «Профиль» ➔ «Мой QR-код»).

Специальные штрихкоды партнёров, например, для «Ленты», находятся в приложении в разделе «Скидки и бонусы» ➔ «Штрихкоды и QR».

В Псковской области выдача электронных карт жителя региона ЕКП «Псковская» для взрослых и ЕКПшка «Псковская» для детей ведется в Сбербанке и Банке ВТБ. 

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