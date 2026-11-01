Верность присяге и служение закону: 146 сотрудникам УФССП России по Псковской области вручили ведомственные награды

День судебного пристава отметили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области сегодня, 1 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 17 работников управления впервые произнесли слова присяги, а 146 сотрудников были удостоены ведомственных наград и поощрений.

Фотографии: пресс-служба управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Как отметили в ведомстве, торжественная церемония объединила сотрудников разных поколений, представителей силовых ведомств, муниципальных и иных органов власти.

Перед Государственным флагом Российской Федерации 17 сотрудников управления приняли присягу, поклявшись с честью исполнять служебный долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы страны, защищать права и законные интересы граждан, общества и государства, дорожить профессиональной честью и следовать лучшим традициям органов принудительного исполнения.

«Принятие присяги — не просто обязательная процедура при поступлении на службу. Это осознанное принятие высокой ответственности, верности профессиональному долгу и готовности ежедневно стоять на защите закона», — отметили в учреждении.

С важным событием сотрудников поздравила временно исполняющий обязанности руководителя управления - главного судебного пристава Псковской области, подполковник внутренней службы Елена Елисеева. Она подчеркнула особую значимость произнесенных слов, пожелала новым сотрудникам профессиональной состоятельности, выдержки и принципиальности.

Также в рамках мероприятия за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, инициативность и значительный вклад в деятельность Управления 146 сотрудников получили ведомственные награды и поощрения.

«За каждым признанием стоят конкретные результаты, ежедневная работа, ответственность за порученное дело и готовность решать непростые служебные задачи», — добавили в ведомстве.

Особые слова благодарности адресованы представителям силовых ведомств, муниципальных и иных органов, принявшим участие в торжественном мероприятии. Отдельно благодарим коллег за внимание к сотрудникам управления, их поощрение и высокую оценку результатов служебной деятельности. Такое признание особенно ценно, поскольку свидетельствует о значимости совместной работы и укрепляет профессиональное взаимодействие.