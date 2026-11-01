Невельская МБ опубликовала график выездов узких специалистов на ноябрь

План выездов узких специалистов в филиалы Невельской межрайонной больницы на ноябрь опубликовали в канале учреждения в мессенджере Мах.
Прием узких специалистов в филиале «Новосокольнический»
В четверг, 12 ноября, состоится профилактический осмотр детей в деревне Насва. В рамках осмотра приемы проведут:
- Врач-офтальмолог Ионова О.Г.
- Врач-оториноларинголог Ерёменко Ю.Н.
- Врач-невролог Сагиров Н.А.
- Врач-детский хирург Василевский В.М.
В четверг, 26 ноября, состоится профилактический осмотр детей 15 лет. В рамках осмотра приемы проведут:
- Врач-офтальмолог Ионова О.Г.
- Врач-невролог Сагиров Н.А.
- Врач-оториноларинголог Ерёменко Ю.Н.
- Врач-детский хирург Василевский В.М.
- Врач-психиатр Григорьева А.И.
- Врач-эндокринолог Клепикова О.Д.
Прием узких специалистов в филиале «Усвятский»
В четверг, 19 ноября, пройдет профилактический осмотр несовершеннолетних. В рамках осмотра приемы проведут:
- Врач-Офтальмолог Рыбакова О.Н.
- Врач-невролог Березина Е.В.
- Врач-детский хирург Василевский В.М.
- Врач-оториноларинголог Сурмина М.Э.
- Врач-психиатр Лейдерман Л.П.
- Клинический лаборант Ребутенок Г.Е.
Прием узких специалистов в филиале «Себежский»
В две среды месяца, 11 и 18 ноября, прием проведет врач-дерматовенеролог Акулов В.Б.
В среду, 18 ноября, проем проведет врач-психиатр-нарколог Козырев В.Г.