 
Общество

Невельская МБ опубликовала график выездов узких специалистов на ноябрь

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План выездов узких специалистов в филиалы Невельской межрайонной больницы на ноябрь опубликовали в канале учреждения в мессенджере Мах.


 

Прием узких специалистов в филиале «Новосокольнический»

В четверг, 12 ноября, состоится профилактический осмотр детей в деревне Насва. В рамках осмотра приемы проведут:

  • Врач-офтальмолог Ионова О.Г.
  • Врач-оториноларинголог Ерёменко Ю.Н.
  • Врач-невролог Сагиров Н.А.
  • Врач-детский хирург Василевский В.М.

В четверг, 26 ноября, состоится профилактический осмотр детей 15 лет. В рамках осмотра приемы проведут:

  • Врач-офтальмолог Ионова О.Г.
  • Врач-невролог Сагиров Н.А.
  • Врач-оториноларинголог Ерёменко Ю.Н.
  • Врач-детский хирург Василевский В.М.
  • Врач-психиатр Григорьева А.И.
  • Врач-эндокринолог Клепикова О.Д.

Прием узких специалистов в филиале «Усвятский»

В четверг, 19 ноября, пройдет профилактический осмотр несовершеннолетних. В рамках осмотра приемы проведут:

  • Врач-Офтальмолог Рыбакова О.Н.
  • Врач-невролог Березина Е.В.
  • Врач-детский хирург Василевский В.М.
  • Врач-оториноларинголог Сурмина М.Э.
  • Врач-психиатр Лейдерман Л.П.
  • Клинический лаборант Ребутенок Г.Е.

Прием узких специалистов в филиале «Себежский»

В две среды месяца, 11 и 18 ноября, прием проведет врач-дерматовенеролог Акулов В.Б.

В среду, 18 ноября, проем проведет врач-психиатр-нарколог Козырев В.Г. 

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