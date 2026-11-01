Росстат подтвердил кибератаку на свои информационные ресурсы

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подтвердила, что ее информационные ресурсы подверглись кибератаке. Утечки информации не зафиксировано, а третьи лица не получили доступа к базам данных, заверили в ведомстве.

Инфраструктура сработала штатно, что позволило оперативно отреагировать на взлом, отметили в Росстате.

«Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 1 ноября главная страница сайта Росстата оказалась изменена. На ней появились баннеры с надписями на белорусском, например: «Никому не избежать ответственности». Сообщения также появились на страницах региональных управлений Росстата, пишет «Коммерсантъ».