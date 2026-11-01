Волонтёры спасли женщину, заблудившуюся в болоте в Великолукском районе

Волонтёры поискового отряда «След» всю ночь искали женщину, которая заблудилась в болоте в районе деревни Черепеса. Она не смогла самостоятельно найти дорогу и осталась в заболоченной местности. Утром женщину удалось вывести из болота, с ней всё хорошо. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» Великие Луки в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Поисковый отряд «СЛЕД» Великие Луки

Поисковая операция проходила в сложных условиях: на территории было много воды и грязи, а в темноте передвигаться даже с фонарями было трудно.

Для обследования местности из города доставили болотоход. С его помощью волонтёры объехали подходы к болоту в зоне поиска. Во время операции поисковики слышали, как женщина откликается, однако добраться до неё было непросто.

В 6:30 утра участники поисков решили вернуться в город за собакой и продолжить обследование пешком. Ирина вышла из болота ближе к 10:00.

В поисковом отряде напомнили, что если человек заблудился в лесу и наступила ночь, не следует пытаться самостоятельно найти выход. Лучше оставаться на месте и дождаться помощи, поскольку в темноте риск попасть в опасную ситуацию значительно выше, особенно на болотистой местности.