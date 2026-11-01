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Вакцину от ВПЧ включат в национальный календарь прививок в 2027 году

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Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) включат в национальный календарь профилактических прививок России в 2027 году. Отечественный препарат начнут поставлять в регионы со следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии форума «Россия — Африка».

Речь идёт о вакцине «Цегардекс», разработанной компанией «Нанолек». Ранее генеральный директор компании Евгений Баринов сообщил о выпуске препарата в гражданский оборот. Первую партию объёмом 30 тысяч доз планировали направить в медицинские учреждения в конце сентября.

Вирус папилломы человека представляет собой группу распространённых вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. Некоторые типы ВПЧ связаны с развитием злокачественных новообразований, пишет «Интерфакс». Наибольшее число таких заболеваний приходится на рак шейки матки, который в большинстве случаев обусловлен именно ВПЧ.

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