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В перинатальном центре Пскова 9 ноября начнутся занятия Школы материнства

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Школа материнства при перинатальном центре Пскова начнёт новый цикл занятий 9 ноября. Будущим родителям расскажут о подготовке к родам, уходе за новорождённым, грудном вскармливании и других важных вопросах. Об этом сообщили в перинатальном центре Пскова.

Изображение: Перинатальный центр Пскрва

Программа рассчитана на две недели. В числе тем — профилактика стресса во время беременности, подготовка к родам, виды акушерской анестезии и послеродовый период.

Также участники смогут узнать о сервисных родах, правильном выборе автокресла и безопасной перевозке ребёнка, вакцинации новорождённых и особенностях грудного вскармливания.

Занятия проведут врачи-акушеры-гинекологи, психолог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, консультант по грудному вскармливанию и другие специалисты. В программе также предусмотрены встреча с фотографом и консультация представителя Госавтоинспекции.

Для участия необходимо записаться через личные сообщения группы перинатального центра, указав фамилию, имя и отчество, а также предполагаемую дату родов.

Расписание занятий

  • 9 ноября, 14:00 — «Стресс: способы профилактики».

  • 10 ноября, 15:30 — «Подготовка к родам».

  • 11 ноября, 16:00 — «Роды».

  • 12 ноября, 13:30 — «Виды анестезии в акушерской практике»; 14:30 — «Послеродовый период».

  • 13 ноября, 14:00 — «Сервисные роды» и встреча с фотографом; 15:00 — «Как выбрать автокресло? Правильная посадка ребёнка в автомобиле».

  • 16 ноября, 16:00 — «Транзиторные состояния в период новорождённости».

  • 17 ноября, 12:30 — «Вакцинация новорождённых».

  • 18 ноября, 11:30 — «Грудное вскармливание и питание кормящей мамы».

  • 19 ноября, 16:00 — «Уход за новорождёнными».

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