В перинатальном центре Пскова 9 ноября начнутся занятия Школы материнства

Школа материнства при перинатальном центре Пскова начнёт новый цикл занятий 9 ноября. Будущим родителям расскажут о подготовке к родам, уходе за новорождённым, грудном вскармливании и других важных вопросах. Об этом сообщили в перинатальном центре Пскова.

Изображение: Перинатальный центр Пскрва

Программа рассчитана на две недели. В числе тем — профилактика стресса во время беременности, подготовка к родам, виды акушерской анестезии и послеродовый период.

Также участники смогут узнать о сервисных родах, правильном выборе автокресла и безопасной перевозке ребёнка, вакцинации новорождённых и особенностях грудного вскармливания.

Занятия проведут врачи-акушеры-гинекологи, психолог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, консультант по грудному вскармливанию и другие специалисты. В программе также предусмотрены встреча с фотографом и консультация представителя Госавтоинспекции.

Для участия необходимо записаться через личные сообщения группы перинатального центра, указав фамилию, имя и отчество, а также предполагаемую дату родов.

Расписание занятий