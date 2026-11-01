В перинатальном центре Пскова 9 ноября начнутся занятия Школы материнства

Школа материнства при перинатальном центре Пскова начнёт новый цикл занятий 9 ноября. Будущим родителям расскажут о подготовке к родам, уходе за новорождённым, грудном вскармливании и других важных вопросах. Об этом сообщили в перинатальном центре Пскова.
Изображение: Перинатальный центр Пскрва
Программа рассчитана на две недели. В числе тем — профилактика стресса во время беременности, подготовка к родам, виды акушерской анестезии и послеродовый период.
Также участники смогут узнать о сервисных родах, правильном выборе автокресла и безопасной перевозке ребёнка, вакцинации новорождённых и особенностях грудного вскармливания.
Занятия проведут врачи-акушеры-гинекологи, психолог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, консультант по грудному вскармливанию и другие специалисты. В программе также предусмотрены встреча с фотографом и консультация представителя Госавтоинспекции.
Для участия необходимо записаться через личные сообщения группы перинатального центра, указав фамилию, имя и отчество, а также предполагаемую дату родов.
Расписание занятий
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9 ноября, 14:00 — «Стресс: способы профилактики».
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10 ноября, 15:30 — «Подготовка к родам».
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11 ноября, 16:00 — «Роды».
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12 ноября, 13:30 — «Виды анестезии в акушерской практике»; 14:30 — «Послеродовый период».
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13 ноября, 14:00 — «Сервисные роды» и встреча с фотографом; 15:00 — «Как выбрать автокресло? Правильная посадка ребёнка в автомобиле».
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16 ноября, 16:00 — «Транзиторные состояния в период новорождённости».
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17 ноября, 12:30 — «Вакцинация новорождённых».
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18 ноября, 11:30 — «Грудное вскармливание и питание кормящей мамы».
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19 ноября, 16:00 — «Уход за новорождёнными».