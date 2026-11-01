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Россиянам объяснили, как получить медицинскую помощь без регистрации

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Россияне могут получать медицинскую помощь без постоянной или временной регистрации. Условия оказания услуг зависят от состояния здоровья, наличия полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность. Об этом рассказал RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

При угрозе жизни необходимо вызвать скорую помощь — её окажут бесплатно. Если состояние острое, но непосредственной угрозы жизни нет, можно обратиться в ближайшую клинику за неотложной помощью. Для этого не требуется предварительное прикрепление к медицинскому учреждению.

Для получения регулярной медицинской помощи необходимо иметь полис ОМС и прикрепиться к поликлинике. При этом временная регистрация для такой процедуры не нужна.

«Свидетельство о временной регистрации для прикрепления не требуется. В заявлении указывается адрес фактического проживания, чтобы пациент мог получать помощь на дому. Я рекомендую выбрать поликлинику, обслуживающую этот адрес», — отметил Чаплин.

По его словам, взрослому пациенту для прикрепления понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС при наличии.

После прикрепления к поликлинике можно получать медицинскую помощь на постоянной основе. Если потребуется госпитализация, необходимо направление лечащего врача и прохождение соответствующих обследований, пишет «Газета.ru».

Депутат также напомнил, что операции по замене хрусталика при подтверждённой врачом необходимости можно провести бесплатно по полису ОМС. Обычно показанием становится катаракта. Начать следует с приёма офтальмолога в поликлинике.

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