День провозглашения Российской империи и динамической безвредности отмечают сегодня

День провозглашения Российской империи, День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День международного признания Санкт-Петербурга, а также День динамической безвредности отмечают сегодня, 2 ноября.

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День провозглашения Российской империи отмечается 2 ноября, потому что именно в этот день в 1721 году Россия официально стала империей, а Петр I принял титул императора Всероссийского. Это произошло после завершения Северной войны и подписания Ништадтского мирного договора со Швецией. Победа в многолетнем противостоянии укрепила международное положение России и обеспечила ей выход к Балтийскому морю.

По условиям мирного соглашения Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и часть Карелии. Приобретенные территории имели большое стратегическое и экономическое значение, открывая новые возможности для торговли с европейскими государствами. Провозглашение империи стало символом масштабных преобразований Петра I и утверждения России в числе ведущих европейских держав.

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году после убийства двух французских журналистов в Мали. 2 ноября того года погибли сотрудники Radio France Internationale Гислен Дюпон и Клод Верлон, освещавшие события в африканской стране. В принятой резолюции ООН осудила насилие в отношении представителей СМИ и призвала государства обеспечить эффективное расследование подобных преступлений.

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, и обращают внимание на угрозы, с которыми сталкиваются сотрудники редакций. Международные организации и журналистские объединения проводят конференции, дискуссии и образовательные мероприятия, посвященные защите свободы прессы, безопасности корреспондентов и ответственности за нападения на работников СМИ.

День международного признания Санкт-Петербурга также отмечается 2 ноября из-за событий 1721 года, когда Петр I принял титул императора Всероссийского, а Россия официально стала империей. К этому времени Санкт-Петербург уже выполнял функции столицы государства. Победа в Северной войне укрепила положение города как важного политического, торгового и дипломатического центра, открыв новые возможности для развития международных связей.

Праздник отмечают с 2011 года. Он призван напомнить о роли Санкт-Петербурга в преобразованиях Петра I и становлении России как крупной европейской державы. К памятной дате приурочивают исторические выставки, тематические экскурсии, лекции и культурные мероприятия, посвященные истории Северной столицы.

День динамической безвредности отмечается 2 ноября, в день рождения американского общественного деятеля Джея Диншаха, основателя Американского веганского общества. Он был сторонником принципа ахимсы, предполагающего отказ от причинения вреда живым существам. При этом Диншах считал, что ненасилие должно выражаться не только в воздержании от вредных действий, но и в активной помощи окружающим.

День динамической безвредности призывает задуматься о влиянии повседневных поступков на людей, животных и природу. Сторонники этой философии участвуют в благотворительных и экологических инициативах, помогают приютам, занимаются волонтерством и распространяют идеи ответственного потребления. Главная идея праздника заключается в том, что забота об окружающем мире требует не только добрых намерений, но и конкретных действий, пишет «Газета.ru».