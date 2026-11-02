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Врач назвал полезные альтернативы картофельным чипсам

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Орехи, мясные чипсы, овощи и домашние сухарики могут стать полезной альтернативой обычным картофельным чипсам, рассказал врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

Изображение создано с помощью нейросети

«Если есть чипсы адекватно, то ничего страшного не будет. Раз в недельку себя порадовать - ничего не случится. Если хочется чем-то похрустеть таким альтернативным, то можно заменить их какими-нибудь орешками, например. Они питательные, калорийные, достаточно полезные», - сказал РИАМО Симаков.

Также он назвал хорошей альтернативой мясные чипсы, которые содержат много белка.

«Пациентам с запорами, какими-то такими неприятностями рекомендую морковь, сладкий перец, редис, какие-нибудь моноовощи. То есть вне салата, просто для того, чтобы добрать уровень клетчатки», - отметил врач.

Он добавил, что вместо магазинных чипсов можно самостоятельно приготовить домашние сухарики, брускетты с овощами или аналоги картофельных чипсов, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам Симакова, соленая рыба может быть вариантом перекуса, однако при ее употреблении важно следить за общим количеством соли в рационе.

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