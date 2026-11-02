Великолучанин получил условный срок за поднятую в лесу «закладку»

Житель города Великие Луки осужден за приобретение и хранение наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, приговор в отношении великолучанина 2000 года рождения по части 2 статьи 228 УК РФ вынес Великолукский районный суд.

Установлено, что 23 июля великолучанин, находясь дома, в интернете приобрел наркотическое средство массой 1,37 грамма. «Закладку» забрал в лесу около железнодорожного пути, где был остановлен оперативными сотрудниками ЛО МВД России на станции Великие Луки.

Суд, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года.