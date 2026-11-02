В РФ будут ежегодно проводить опрос об уровне распространения традиционных ценностей

Социологические исследования показывают высокий уровень распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России и низкий уровень распространения деструктивной идеологии, сообщила на открытии Международной недели «Народы России» и Всероссийском форуме национального единства вице-премьер Татьяна Голикова.

«ВЦИОМ впервые в 2026 году провел социологические исследования. Его результаты свидетельствуют о том, что показатель распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России находится на высоком уровне, а уровень распространения деструктивной идеологии определен как низкий», - сказала она.

Значение этих показателей получено впервые. «Дальше мы будем анализировать динамику их изменения по итогам проведения опросов на ежегодной основе», - приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

Как показал опрос ВЦИОМа и Национального центра «Россия», более 80% россиян гордятся тем, что являются гражданами России, и видят ценность единства народов России в сплоченности и согласии, уважении традиций и сохранении культурного многообразия, сообщила Голикова.

Она также заявила, что без продвижения в обществе традиционных семейных ценностей, формирования нацеленности на создание семьи и рождение детей, любые меры материального стимулирования не дадут эффекта.

«По данным опроса аналитического центра ВЦИОМа и Национального центра "Россия", 76% россиян ставят на первое место крепкую семью, рождение и воспитание детей», - уточнила вице-премьер.

«Наши традиционные ценности, это и основа культурного суверенитета страны, безусловно, он не подразумевает изоляцию от мирового культурного процесса, а предполагает разумный баланс, открытость к обмену и взаимодействию при сохранении своей идентичности», - сказала также Голикова.

По ее словам, весь мир знает русский балет, русскую театральную школу, в том числе и потому, что, развиваясь, следуя современным тенденциям, они не утрачивают своих вековых традиций.