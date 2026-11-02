В РФ будут ежегодно проводить опрос об уровне распространения традиционных ценностей

Социологические исследования показывают высокий уровень распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России и низкий уровень распространения деструктивной идеологии, сообщила на открытии Международной недели «Народы России» и Всероссийском форуме национального единства вице-премьер Татьяна Голикова.
Значение этих показателей получено впервые. «Дальше мы будем анализировать динамику их изменения по итогам проведения опросов на ежегодной основе», - приводит слова вице-премьера «Интерфакс».
Как показал опрос ВЦИОМа и Национального центра «Россия», более 80% россиян гордятся тем, что являются гражданами России, и видят ценность единства народов России в сплоченности и согласии, уважении традиций и сохранении культурного многообразия, сообщила Голикова.
Она также заявила, что без продвижения в обществе традиционных семейных ценностей, формирования нацеленности на создание семьи и рождение детей, любые меры материального стимулирования не дадут эффекта.
«Наши традиционные ценности, это и основа культурного суверенитета страны, безусловно, он не подразумевает изоляцию от мирового культурного процесса, а предполагает разумный баланс, открытость к обмену и взаимодействию при сохранении своей идентичности», - сказала также Голикова.
По ее словам, весь мир знает русский балет, русскую театральную школу, в том числе и потому, что, развиваясь, следуя современным тенденциям, они не утрачивают своих вековых традиций.