 
Общество

В РФ будут ежегодно проводить опрос об уровне распространения традиционных ценностей

0

Социологические исследования показывают высокий уровень распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России и низкий уровень распространения деструктивной идеологии, сообщила на открытии Международной недели «Народы России» и Всероссийском форуме национального единства вице-премьер Татьяна Голикова.

«ВЦИОМ впервые в 2026 году провел социологические исследования. Его результаты свидетельствуют о том, что показатель распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России находится на высоком уровне, а уровень распространения деструктивной идеологии определен как низкий», - сказала она.

Значение этих показателей получено впервые. «Дальше мы будем анализировать динамику их изменения по итогам проведения опросов на ежегодной основе», - приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

Как показал опрос ВЦИОМа и Национального центра «Россия», более 80% россиян гордятся тем, что являются гражданами России, и видят ценность единства народов России в сплоченности и согласии, уважении традиций и сохранении культурного многообразия, сообщила Голикова.

Она также заявила, что без продвижения в обществе традиционных семейных ценностей, формирования нацеленности на создание семьи и рождение детей, любые меры материального стимулирования не дадут эффекта.

«По данным опроса аналитического центра ВЦИОМа и Национального центра "Россия", 76% россиян ставят на первое место крепкую семью, рождение и воспитание детей», - уточнила вице-премьер.

«Наши традиционные ценности, это и основа культурного суверенитета страны, безусловно, он не подразумевает изоляцию от мирового культурного процесса, а предполагает разумный баланс, открытость к обмену и взаимодействию при сохранении своей идентичности», - сказала также Голикова.

По ее словам, весь мир знает русский балет, русскую театральную школу, в том числе и потому, что, развиваясь, следуя современным тенденциям, они не утрачивают своих вековых традиций.

«Культурный суверенитет означает, что мы должны создавать культуру, которая отражает нашу историю, наши ценности, наш взгляд на мир, не подчиняясь внешнему давлению, не копируя чужие модели, а оставаясь верными собственной традиции и собственному видению», - отметила вице-премьер. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026