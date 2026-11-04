МФЦ на дому: кому из псковичей бесплатно помогут оформить документы

Не каждый человек может самостоятельно добраться до МФЦ, особенно если мешают возраст или проблемы со здоровьем. Для жителей Псковской области действует бесплатное выездное обслуживание. Кто может воспользоваться услугой и как вызвать специалиста на дом, рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Бесплатный выезд предусмотрен для маломобильных граждан, инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами, а также жителей старше 80 лет, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить отделение.
По её словам, такая помощь становится всё более востребованной. Только за первое полугодие 2026 года сотрудники МФЦ совершили 620 выездов. Услуга действует не только в Пскове, но и на территории всей области. Житель любого муниципалитета может обратиться за помощью, даже если живёт далеко от ближайшего отдела МФЦ.
Чтобы организовать выезд, необходимо позвонить на «горячую линию» регионального МФЦ по телефону: 299-298. Сотрудники передадут заявку в ближайший отдел, после чего с заявителем свяжутся для согласования приёма.
Так жители, которым трудно самостоятельно посещать государственные учреждения, могут получить необходимую помощь без поездки в районный центр.