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МФЦ на дому: кому из псковичей бесплатно помогут оформить документы

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Не каждый человек может самостоятельно добраться до МФЦ, особенно если мешают возраст или проблемы со здоровьем. Для жителей Псковской области действует бесплатное выездное обслуживание. Кто может воспользоваться услугой и как вызвать специалиста на дом, рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Бесплатный выезд предусмотрен для маломобильных граждан, инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами, а также жителей старше 80 лет, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить отделение.

«Мы выезжаем бесплатно по предварительной записи и ведём приём, оказываем те услуги, которые необходимы гражданину», - рассказала Ольга Степанова.

По её словам, такая помощь становится всё более востребованной. Только за первое полугодие 2026 года сотрудники МФЦ совершили 620 выездов. Услуга действует не только в Пскове, но и на территории всей области. Житель любого муниципалитета может обратиться за помощью, даже если живёт далеко от ближайшего отдела МФЦ.

Чтобы организовать выезд, необходимо позвонить на «горячую линию» регионального МФЦ по телефону: 299-298. Сотрудники передадут заявку в ближайший отдел, после чего с заявителем свяжутся для согласования приёма.

«Начальник отдела связывается с гражданином и планирует, чтобы приём вёлся и в отделе, и чтобы выехать, помочь гражданину получить услугу», - пояснила Ольга Степанова. 

Так жители, которым трудно самостоятельно посещать государственные учреждения, могут получить необходимую помощь без поездки в районный центр. 

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