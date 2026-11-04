Стало известно, какие возможности открыли участникам СВО в МФЦ

Разобраться в государственных выплатах и льготах бывает непросто, особенно когда за каждой мерой поддержки стоит отдельное ведомство. В МФЦ Псковской области участники специальной военной операции и их семьи могут получить консультации по 53 мерам поддержки, а также узнать о доступных льготах через специальный онлайн-раздел. Об этом рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам руководителя, сотрудники МФЦ помогают заявителям разобраться в необходимых документах и принимают заявления на предоставление мер поддержки.
Кроме того, региональный МФЦ сотрудничает с фондом «Защитники Отечества». Если участник СВО или член его семьи обращается за помощью, которую предоставляет фонд, сотрудники МФЦ могут принять заявление и передать его специалистам для дальнейшей работы.
В апреле 2026 года на официальном сайте регионального МФЦ появился раздел «Профилирование». Он позволяет узнать, какие меры поддержки действуют в Псковской области.
Полученный перечень можно распечатать, чтобы затем обратиться за оформлением необходимых выплат или льгот.
Также для участников СВО в регионе предусмотрена ускоренная процедура регистрации объектов недвижимости и освобождение от государственной пошлины в установленных случаях.
Получить консультацию можно в отделах МФЦ Псковской области. Информация о доступных мерах поддержки размещена на официальном сайте МФЦ.