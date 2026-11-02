Билайн запустил бесплатную страховку от мошенников для всех клиентов с компенсацией до 500 тысяч рублей

Билайн запустил бесплатную страховку от телефонного мошенничества для всех своих клиентов предоплатной системы расчетов. Новый сервис объединяет защиту на основе искусственного интеллекта и финансовую компенсацию на случай, если злоумышленникам все же удалось обмануть пользователя. Максимальная сумма возмещения составляет 500 тысяч рублей в месяц. Страховка предоставляется бесплатно, без дополнительных подписок и скрытых платежей.

Партнером проекта выступает АльфаСтрахование. Страховка распространяется на случаи хищения денежных средств с использованием методов социальной инженерии во время телефонных разговоров в сети Билайна.

В основе сервиса — технологии искусственного интеллекта Билайна, которые анализируют телефонные звонки и выявляют признаки мошенничества. Если система обнаруживает подозрительную активность, клиент получает предупреждение о возможной попытке обмана.

Если пользователь проигнорировал предупреждение и перевел деньги злоумышленникам, такой случай не признается страховым. Однако если система не распознала мошеннический звонок и не предупредила клиента об угрозе, а в результате разговора произошло хищение денежных средств, клиент может обратиться за страховой компенсацией.

Таким образом, страховка становится дополнительным уровнем защиты на случай, если технологические инструменты противодействия мошенничеству не смогли предотвратить преступление.

Максимальная сумма страхового возмещения зависит от банка, услугами которого пользуется клиент:

До 500 тысяч рублей в месяц — для клиентов Альфа-Банка, Т-Банка и Сбера.

До 250 тысяч рублей в месяц — для клиентов других банков.

Страховка доступна всем клиентам Билайна независимо от тарифа. Она автоматически подключается всем новым клиентам и при смене тарифа на актуальную подписку bee (би), а также при смене параметров (минут и гб) в текущем тарифе. Остальные клиенты могут самостоятельно активировать страховку в мобильном приложении Билайна (12+).

Важное условие действия страховки — номер Билайна должен быть указан в банке в качестве основного контактного номера. Именно при соблюдении этого условия и после активации сервиса клиент получает страховую защиту.

«Мы привыкли оценивать эффективность защиты от мошенников количеством заблокированных звонков. Но для клиента гораздо важнее другое — сохранить свои деньги. Искусственный интеллект уже помогает нам выявлять мошеннические схемы и предупреждать об угрозах, однако ни одна технология не может гарантировать стопроцентную защиту. Поэтому мы решили пойти дальше: если наша система не распознала мошенника и клиент потерял деньги, у него должна быть возможность получить компенсацию. Причем без дополнительных расходов на страховку. Мы убеждены, что финансовая безопасность должна быть доступна каждому, а не становиться платной привилегией», — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

Запуск бесплатной страховки стал следующим этапом развития комплексной системы защиты клиентов Билайна от мошенничества. Компания последовательно расширяет набор инструментов безопасности, объединяя технологии предотвращения мошеннических атак, предупреждения об угрозах и финансовой защиты пользователей.

В октябре 2025 года Билайн был признан самым безопасным оператором среди крупнейших российских операторов мобильной связи по результатам независимого исследования ComNews Research. Эксперты оценивали комплекс механизмов противодействия мошенничеству и спаму, включая работу антифрод-платформ, взаимодействие с банками, эффективность блокировки нежелательных звонков, использование искусственного интеллекта и инструменты защиты от социальной инженерии.

Исследователи особо отметили эффективность блокировки нежелательных звонков, развитые механизмы взаимодействия с банковским сообществом, использование ИИ для распознавания мошеннических сценариев непосредственно во время разговора, а также широкий набор бесплатных инструментов безопасности.

Новая страховка дополняет эти механизмы, позволяя Билайну не только предупреждать клиентов о мошеннических атаках, но и обеспечивать дополнительную финансовую защиту в ситуациях, когда предотвратить хищение не удалось.

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