Международный день калькулятора отмечается сегодня

3 ноября отмечается интересный «точный» праздник – Международный день калькулятора, посвящённый одному важному изобретению, без которого сложно представить современную жизнь почти любого человека. Этот прибор не просто стал верным помощником всем, кто по профессии работает с числами, но и упростил жизнь каждого из нас в сфере математических расчетов.

Дата праздника, по одной из версий, выбрана в связи с тем, что в этот день в 1967 году изобретателем из США Джеком Килби была подана патентная заявка на портативный калькулятор, что стало важным этапом по совершенствованию данных счётных устройств.

Вообще калькулятор (от латинского calculātor – «счётчик»), как и большинство важных для жизни изобретений, ведёт свою историю с давних времён, вернее – его прототип. «Предки» этого устройства появились ещё в глубокой древности. Считается, что первые помощники в счёте существовали, например, у вавилонских математиков, которые для выполнения простейших арифметических операций использовали абак – специальную доску с камешками. Одним из первых прототипов калькулятора также принято считать и Антикитёрский механизм – устройство, созданное древними греками во 2 веке до нашей эры, которое состояло из зубчатых бронзовых колёс. По своей сути, это был календарь, определявший движение небесных тел и тем самым помогавший отсчитывать временные циклы, при этом механизм мог выполнять и простейшие функции стандартного калькулятора. Не менее известен своим вкладом в создание устройства для подсчётов и великий учёный и изобретатель Леонардо да Винчи, в его чертежах «Мадридский кодекс» существуют записи о технологии создания счётной машины.

Однако значительного успеха в развитии этого «прибора» удалось добиться уже в 17 веке, когда великие математики – сначала Вильгельм Шиккард, затем Блез Паскаль и чуть позже Готфрид Лейбниц, создали первые механические калькуляторы. Хотя их устройства и были весьма внушительных размеров, но уже позволяли выполнять сложные вычисления с помощью системы шестерёнок и механизмов. И всё же прошло ещё два столетия, прежде чем калькулятор стал доступным для многих механическим устройством автоматического вычисления.

Массовый выпуск этих устройств автоматизации счёта начался в конце 19 века – это были так называемые суммирующие машины, табуляторы, арифмометры, которые сразу же стали незаменимым помощниками в бухгалтерии, статистике и инженерных расчётах. Первые модели электронных калькуляторов появились в середине 20 века, но они были большими, тяжелыми и дорогими. Однако, технологический прогресс, и в частности изобретение ЖК-дисплеев, быстро сделал их компактными, доступными и удобными. Один из первых серийных калькуляторов был представлен компанией Casio в 1957 году, а первые карманные калькуляторы выпустили в 1970-х японские фирмы Sharp и Canon. В СССР серийное производство электромеханических калькуляторов с электрическим приводом было налажено в 1950-х годах, а особую популярность приобрели советские калькуляторы серии «Электроника».

Сегодня эти устройства используются как для выполнения простых арифметических действий, так и для сложных математических расчётов. Причём калькуляторы интегрированы в компьютеры, смартфоны, умные часы и другие современные гаджеты, что существенно упрощает жизнь многим людям. Но даже и этот факт, не умаляет значимости калькулятора как отдельного прибора, такие самостоятельные устройства и в 21 веке продолжают оставаться востребованными на рынке.

Причём современный калькулятор давно перестал быть просто «счётчиком», его можно запрограммировать, а некоторые даже поддерживают голосовое управление, а их разнообразие, в зависимости от предназначения, целевой аудитории и определённой отрасли, поражает. Специализированные калькуляторы применяются в науке, бухгалтерии, медицине, статистике, бизнесе, образовании и многих других сферах деятельности. Школьники используют их для выполнения расчётов и обучения математике, студенты технических и экономических специальностей – для решения профессиональных задач, бухгалтеры, инженеры, ученые – для выполнения своих рабочих обязанностей.

В профессиональной сфере существуют различные типы калькуляторов: простые – для базовых арифметических операций, инженерные – с поддержкой сложных математических функций, финансовые – для банковских и инвестиционных расчетов, графические – для построения диаграмм и графиков. Каждый тип разработан с учетом потребностей конкретных профессий, что делает калькуляторы незаменимыми помощниками в различных сферах деятельности.

Нельзя забывать, что технологии с каждым днём развиваются. Не обходит этот процесс и эти устройства – со временем калькуляторы постепенно трансформируются – появляются голосовые калькуляторы, калькуляторы с искусственным интеллектом, способные решать сложные задачи по фотографии, и специализированные вычислительные программы для различных профессиональных областей. Умные калькуляторы умеют подключаться к облачным сервисам, работать с базами данных и предоставлять аналитику в реальном времени. И это ещё не предел...

Но всё же, в ежедневной жизни каждый, кто пользуется калькулятором, ценит его, прежде всего, за надежность и простоту применения. Ведь даже в эпоху компьютеров и ИИ-технологий такой простой прибор может помочь быстро решить задачи, где важны точность, скорость и простота использования. Поэтому многие до сих пор ценят именно эти специализированные устройства, а не встроенные в гаджеты и компьютеры приложения.

Вот и сегодняшний праздник служит напоминанием о значении калькулятора в различных сферах жизни человека, а также это повод узнать много нового об истории этого важного изобретения для человечества и привлечь внимание к важности математической грамотности в современном мире. Также важно помнить, что калькулятор – хоть и удобное устройство, но не замена нашему интеллекту. Ведь умение правильно считать остаётся одним из ключевых навыков для каждого человека, пишет calend.ru.